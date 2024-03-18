https://1prime.ru/20240318/vybory-846441975.html

Россияне испытали гордость, что мы можем отстоять страну, заявила Памфилова

Россияне испытали гордость, что мы можем отстоять страну, заявила Памфилова - 18.03.2024, ПРАЙМ

Россияне испытали гордость, что мы можем отстоять страну, заявила Памфилова

Российские граждане за много лет испытали гордость за то, что мы можем отстоять страну, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова в ходе брифинга. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T11:53+0300

2024-03-18T11:53+0300

2024-03-18T12:24+0300

выборы президента россии

россия

цик

элла памфилова

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84248/96/842489619_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_4c84e955962c489a1f6dd6e66e16fed4.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российские граждане за много лет испытали гордость за то, что мы можем отстоять страну, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова в ходе брифинга."Невольно показали Западу, что мы тоже, перед лицом их отношения мы тоже едины. Вот это была, на мой взгляд, очень важная причина. И об этом сейчас все говорят, я просто это повторила. Констатирую. Мы этим гордимся. И за много лет впервые наши граждане вот так вот почувствовали гордость за то, что все вместе можем отстоять страну", - отметила она.Глава комиссии также подчеркнула, что россияне никому не хотели ничего доказывать, но своими действиями показали, что они независимая нация, делающая все для развития страны. Это было особенно важно перед лицом позиции Запада.На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.

https://1prime.ru/20240318/tsik-846440948.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цик, элла памфилова, новости