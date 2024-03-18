Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне испытали гордость, что мы можем отстоять страну, заявила Памфилова - 18.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выборы президента РФ 2024 - ПРАЙМ, 1920Выборы президента России
https://1prime.ru/20240318/vybory-846441975.html
Россияне испытали гордость, что мы можем отстоять страну, заявила Памфилова
Россияне испытали гордость, что мы можем отстоять страну, заявила Памфилова - 18.03.2024, ПРАЙМ
Россияне испытали гордость, что мы можем отстоять страну, заявила Памфилова
Российские граждане за много лет испытали гордость за то, что мы можем отстоять страну, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова в ходе брифинга. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T11:53+0300
2024-03-18T12:24+0300
выборы президента россии
россия
цик
элла памфилова
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84248/96/842489619_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_4c84e955962c489a1f6dd6e66e16fed4.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российские граждане за много лет испытали гордость за то, что мы можем отстоять страну, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова в ходе брифинга."Невольно показали Западу, что мы тоже, перед лицом их отношения мы тоже едины. Вот это была, на мой взгляд, очень важная причина. И об этом сейчас все говорят, я просто это повторила. Констатирую. Мы этим гордимся. И за много лет впервые наши граждане вот так вот почувствовали гордость за то, что все вместе можем отстоять страну", - отметила она.Глава комиссии также подчеркнула, что россияне никому не хотели ничего доказывать, но своими действиями показали, что они независимая нация, делающая все для развития страны. Это было особенно важно перед лицом позиции Запада.На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.
https://1prime.ru/20240318/tsik-846440948.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84248/96/842489619_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_b157766e261e0207173af09e6dc09c5f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, цик, элла памфилова, новости
Выборы президента России, РОССИЯ, ЦИК, Элла Памфилова, Новости
11:53 18.03.2024 (обновлено: 12:24 18.03.2024)
 
Россияне испытали гордость, что мы можем отстоять страну, заявила Памфилова

Памфилова: граждане России почувствовали гордость, что мы можем отстоять страну

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российские граждане за много лет испытали гордость за то, что мы можем отстоять страну, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова в ходе брифинга.
"Невольно показали Западу, что мы тоже, перед лицом их отношения мы тоже едины. Вот это была, на мой взгляд, очень важная причина. И об этом сейчас все говорят, я просто это повторила. Констатирую. Мы этим гордимся. И за много лет впервые наши граждане вот так вот почувствовали гордость за то, что все вместе можем отстоять страну", - отметила она.
LIVE: ЦИК представляет данные о ходе голосования на выборах президента РФ
Памфилова: явка избирателей на выборы президента побила исторический рекорд
11:35
Глава комиссии также подчеркнула, что россияне никому не хотели ничего доказывать, но своими действиями показали, что они независимая нация, делающая все для развития страны. Это было особенно важно перед лицом позиции Запада.
На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.
 
Выборы президента РоссииРОССИЯЦИКЭлла ПамфиловаНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала