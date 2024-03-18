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Россияне испытали гордость, что мы можем отстоять страну, заявила Памфилова
Россияне испытали гордость, что мы можем отстоять страну, заявила Памфилова - 18.03.2024, ПРАЙМ
Россияне испытали гордость, что мы можем отстоять страну, заявила Памфилова
Российские граждане за много лет испытали гордость за то, что мы можем отстоять страну, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова в ходе брифинга. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T11:53+0300
2024-03-18T11:53+0300
2024-03-18T12:24+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российские граждане за много лет испытали гордость за то, что мы можем отстоять страну, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова в ходе брифинга."Невольно показали Западу, что мы тоже, перед лицом их отношения мы тоже едины. Вот это была, на мой взгляд, очень важная причина. И об этом сейчас все говорят, я просто это повторила. Констатирую. Мы этим гордимся. И за много лет впервые наши граждане вот так вот почувствовали гордость за то, что все вместе можем отстоять страну", - отметила она.Глава комиссии также подчеркнула, что россияне никому не хотели ничего доказывать, но своими действиями показали, что они независимая нация, делающая все для развития страны. Это было особенно важно перед лицом позиции Запада.На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.
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россия, цик, элла памфилова, новости
Выборы президента России, РОССИЯ, ЦИК, Элла Памфилова, Новости
Россияне испытали гордость, что мы можем отстоять страну, заявила Памфилова
Памфилова: граждане России почувствовали гордость, что мы можем отстоять страну
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российские граждане за много лет испытали гордость за то, что мы можем отстоять страну, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова в ходе брифинга.
"Невольно показали Западу, что мы тоже, перед лицом их отношения мы тоже едины. Вот это была, на мой взгляд, очень важная причина. И об этом сейчас все говорят, я просто это повторила. Констатирую. Мы этим гордимся. И за много лет впервые наши граждане вот так вот почувствовали гордость за то, что все вместе можем отстоять страну", - отметила она.
Памфилова: явка избирателей на выборы президента побила исторический рекорд
Глава комиссии также подчеркнула, что россияне никому не хотели ничего доказывать, но своими действиями показали, что они независимая нация, делающая все для развития страны. Это было особенно важно перед лицом позиции Запада.
На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.