https://1prime.ru/20240318/vybory-846445158.html

Наблюдатели СНГ отметили высокий уровень подготовки выборов в России

Наблюдатели СНГ отметили высокий уровень подготовки выборов в России - 18.03.2024, ПРАЙМ

Наблюдатели СНГ отметили высокий уровень подготовки выборов в России

Наблюдатели из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) отметили открытость и высокий уровень подготовки голосования на выборах президента России, заявила | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T12:49+0300

2024-03-18T12:49+0300

2024-03-18T13:15+0300

выборы президента россии

россия

голосование

новости

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/10/846378063_0:110:1024:686_1920x0_80_0_0_640447081c1d6858201b0aca381067a1.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Наблюдатели из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) отметили открытость и высокий уровень подготовки голосования на выборах президента России, заявила координатор делегации Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в составе миссии международных наблюдателей от СНГ Ольга Петрашова в рамках выступления в ЦИК."Мы отмечаем открытость избирательного процесса. Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки процесса голосования, профессионализм и компетентность членов избирательных комиссий. Хотелось бы отметить высочайшую активность и явку на избирательных участках", - отметила она.Петрашова также выразила признательность профессионализму и компетентности членов избирательных комиссий. Она отметила, что видела на избирательных участках семьи с детьми и пожилых людей, которые пришли проголосовать за своего кандидата, и подчеркнула особую атмосферу гражданской ответственности и неравнодушного отношения к будущему страны.Заместитель генерального секретаря Содружества Ильхом Нематов сообщил, что миссия наблюдателей СНГ на выборах президента России опубликует своей итоговый отчет после официального оглашения результатов голосования ЦИК.На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.

https://1prime.ru/20240318/846444913.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России 2024-03-18T12:49+0300 true PT336M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, голосование, новости, снг