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Наблюдатели СНГ отметили высокий уровень подготовки выборов в России - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Наблюдатели СНГ отметили высокий уровень подготовки выборов в России
Наблюдатели СНГ отметили высокий уровень подготовки выборов в России - 18.03.2024, ПРАЙМ
Наблюдатели СНГ отметили высокий уровень подготовки выборов в России
Наблюдатели из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) отметили открытость и высокий уровень подготовки голосования на выборах президента России, заявила | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T12:49+0300
2024-03-18T13:15+0300
выборы президента россии
россия
голосование
новости
снг
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Наблюдатели из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) отметили открытость и высокий уровень подготовки голосования на выборах президента России, заявила координатор делегации Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в составе миссии международных наблюдателей от СНГ Ольга Петрашова в рамках выступления в ЦИК."Мы отмечаем открытость избирательного процесса. Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки процесса голосования, профессионализм и компетентность членов избирательных комиссий. Хотелось бы отметить высочайшую активность и явку на избирательных участках", - отметила она.Петрашова также выразила признательность профессионализму и компетентности членов избирательных комиссий. Она отметила, что видела на избирательных участках семьи с детьми и пожилых людей, которые пришли проголосовать за своего кандидата, и подчеркнула особую атмосферу гражданской ответственности и неравнодушного отношения к будущему страны.Заместитель генерального секретаря Содружества Ильхом Нематов сообщил, что миссия наблюдателей СНГ на выборах президента России опубликует своей итоговый отчет после официального оглашения результатов голосования ЦИК.На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.
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LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России
LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России
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россия, голосование, новости, снг
Выборы президента России, РОССИЯ, голосование, Новости, СНГ
12:49 18.03.2024 (обновлено: 13:15 18.03.2024)
 
Наблюдатели СНГ отметили высокий уровень подготовки выборов в России

Наблюдатели СНГ отметили высокий уровень подготовки выборов президента России

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Наблюдатели из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) отметили открытость и высокий уровень подготовки голосования на выборах президента России, заявила координатор делегации Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в составе миссии международных наблюдателей от СНГ Ольга Петрашова в рамках выступления в ЦИК.
"Мы отмечаем открытость избирательного процесса. Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки процесса голосования, профессионализм и компетентность членов избирательных комиссий. Хотелось бы отметить высочайшую активность и явку на избирательных участках", - отметила она.
Петрашова также выразила признательность профессионализму и компетентности членов избирательных комиссий. Она отметила, что видела на избирательных участках семьи с детьми и пожилых людей, которые пришли проголосовать за своего кандидата, и подчеркнула особую атмосферу гражданской ответственности и неравнодушного отношения к будущему страны.
Заместитель генерального секретаря Содружества Ильхом Нематов сообщил, что миссия наблюдателей СНГ на выборах президента России опубликует своей итоговый отчет после официального оглашения результатов голосования ЦИК.
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ
Главы шести стран СНГ поздравили Путина с победой на выборах
12:47
На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.
Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.
Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.
 
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