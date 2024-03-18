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В Кремле назвали уникальными результаты выборов в России

В Кремле назвали уникальными результаты выборов в России - 18.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали уникальными результаты выборов в России

Результаты президентских выборов в России можно назвать абсолютно уникальными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T13:35+0300

2024-03-18T13:35+0300

2024-03-18T13:35+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Результаты президентских выборов в России можно назвать абсолютно уникальными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Уникальные совершенно результаты для действующего президента Путина. Уровень поддержки населения. Абсолютная победа как кандидата. И конечно, самое красноречивое подтверждение поддержки людьми нашей страны своего президента и консолидации вокруг его пути", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента также выразил несогласие с оценкой США о нечестности и несвободности выборов, отметив, что это ожидаемое мнение от страны, которая вовлечена в войну на Украине. Он заявил, что Кремль не прислушивается к таким оценкам и не считает их важными.Песков заключил, что говорить о "нелегитимности" выборов президента России означает назвать "нелегитимными" более 87 процентов голосов россиян, что является абсурдом.На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.Ранее ЦИК сообщал, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22 процента.Кроме того, выборы главы государства впервые проводились в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100 процентов бюллетеней в ЛНР набирает 94,12 процента, в ДНР - 95,23 процента, в Запорожской области - 92,95 процента, в Херсонской области - 88,12 процента голосов.

https://1prime.ru/20240318/846444913.html

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россия, голосование, новости, владимир путин