https://1prime.ru/20240318/vybory-846447813.html

В ЕС выразили недовольство выборами в России

В ЕС выразили недовольство выборами в России - 18.03.2024, ПРАЙМ

В ЕС выразили недовольство выборами в России

Европейский союз выразил недовольство выборами в России. Это следует из заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля, где говорится, что выборы якобы "прошли в | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T13:56+0300

2024-03-18T13:56+0300

2024-03-18T13:56+0300

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БРЮССЕЛЬ, 18 мар - ПРАЙМ. Европейский союз выразил недовольство выборами в России. Это следует из заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля, где говорится, что выборы якобы "прошли в ограниченной политической обстановке"."Выборы проходили в обстановке сужающегося политического пространства, что привело к тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод и не позволило многим кандидатам баллотироваться, включая тех, кто выступал против российской незаконной агрессии. Это лишило российских избирателей настоящего выбора и существенно ограничило их доступ к достоверной информации", - сказано в документе.Президент России Владимир Путин отметил, что западные страны ожидаемо отреагировали на выборы, так как ведут с Россией военную борьбу и пытаются сдержать ее развитие. Кремль заявил, что считать выборы "нелегитимными" - абсурд, учитывая, что более 87 процентов россиян поддержали выбранную власть.ЕС также не признает выборы в Крыму, Севастополе и новых российских регионах и пригрозил последствиями политическому руководству России и тем, кто причастен к организации выборов в этих регионах.По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, российские выборы можно назвать "выборами без выбора", которые якобы были проведены с нарушениями норм международного права.По словам официальног представителя Кремля Дмитрия Пескова, результаты президентских выборов в России можно назвать абсолютно уникальными, так как они продемонстрировали сплоченность россиян вокруг российского президента.На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.Ранее ЦИК сообщал, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22 процента.Кроме того, выборы главы государства впервые проводились в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100 процентов бюллетеней в ЛНР набирает 94,12 процента, в ДНР - 95,23 процента, в Запорожской области - 92,95 процента, в Херсонской области - 88,12 процента голосов.

https://1prime.ru/20240318/putin-846447264.html

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россия, голосование, новости