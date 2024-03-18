https://1prime.ru/20240318/vybory-846450294.html

Голосовали за будущее. Что показали президентские выборы в России

Голосовали за будущее. Что показали президентские выборы в России - 18.03.2024, ПРАЙМ

Голосовали за будущее. Что показали президентские выборы в России

Прошедшие 15-17 марта 2024 года выборы президента России показали сразу два рекорда – беспрецедентно высокая явка и небывалый уровень поддержки Владимира... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T14:57+0300

2024-03-18T14:57+0300

2024-03-18T14:57+0300

выборы президента россии

итоги голосования-2024

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Прошедшие 15-17 марта 2024 года выборы президента России показали сразу два рекорда – беспрецедентно высокая явка и небывалый уровень поддержки Владимира Путина. Российского лидера уже поздравили главы иностранных государств, общественных и религиозных объединений. Известны и первые шаги главы государства в начале пятого президентского срока.Время рекордовВыборы продемонстрировали рекордный за всю современную российскую историю уровень поддержки главы государства. Первые ошеломляющие результаты начали поступать сразу после закрытия последних избирательных участков в Калининграде. Кандидат и действующий глава государства Владимир Путин лидировал с невероятным отрывом. Так, на Чукотке, которая первой отчиталась о проверке 100% бюллетеней, он набрал 90,49% голосов.В течение позднего вечера и ночи по мере подсчета бюллетеней они стали очевидными. Более 90% Путин набрал в 18 российских регионах. Среди них Карачаево-Черкесия, Адыгея, Белгородская и Ростовская область, Дагестан, Краснодарский край. В Крыму Путин набрал 93,6%, в Чечне – 98,99%.Впервые выборы прошли в новых регионах России. По результатам обработки 100% бюллетеней Путин в ЛНР набрал 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов. Люди не побоялись прийти на выборы, несмотря на угрозы – явка почти 100-процентная или близка к этому. "Они поверили в Россию, они сделали свой выбор и они видят свое будущее в составе России, своих детей", - отметила в этой связи спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Позже появились обобщенные данные ЦИК. После обработки 99,94% протоколов Путин лидирует с 87,3% голосов. Это рекордный результат в современной истории России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно. На выборах 2008 года Дмитрий Медвев победил с результатом 70,28%.На втором месте глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ), который набирает 4,31% голосов. На третьем вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,83% голосов. И, наконец, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) получил 3,21% голосов.Второй рекорд – беспрецедентная явка на выборы президента. Она составила 77,44%, сообщила утром в понедельник председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Такого результата в новой истории еще не было.Рекордная явка на выборы президента РФ красноречиво свидетельствует об уровне поддержки главы государства Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Официальные результаты выборов президента РФ будут объявлены в четверг на заседании Центральной избирательной комиссии, сообщила Памфилова.Без нарушенийПочти 90% от общего числа в 333599 человек, заявленных для наблюдения за выборами, пришли в избирательные пункты - обычно их доля не превышает 80%. Наблюдатели, в том числе, международные не нашли никаких нарушений, ставящих под сомнение легитимность голосования. Они высоко оценил использование дистанционного голосования, техническую оснащенность избирательных участков и уровень отражения кибератак.По словам Памфиловой, для дискредитации выборов были применены новые технологии, а атак было в 150 раз больше, чем обычно. С начала голосования было заблокировано свыше 420 тысяч атак на ресурсы ДЭГ, основной удар пришелся на портал голосования.Тем не менее, на выборах были зафиксированы отдельные инциденты с целью сорвать голосование. Так, отмечались попытки залить бюллетени в урнах краской, зеленкой и прочими красящими веществами. В большинстве своем это люди, обманутые мошенниками и манипуляторами в (социальных) сетях. У них обманом забирали их деньги и обещали вернуть в случае совершения подобных акций.В итоге залитые красящими веществами бюллетени оказались читаемыми и были учтены, голоса избирателей не пропали. Эти факты никак не повлияли на исход голосования.Однако уже звучат призывы ужесточить наказание за подобные правонарушения. Они подпадают под действие статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) и могут караться как штрафом, так и общественными работами, и даже реальным лишением свободы сроком до 5 лет.Первые планыВладимира Путина уже поздравили главы иностранных государств, общественных и религиозных объединений. Кто-то позвонил лично, многие прислали и письменные поздравления."Они уже поступили в адрес президента, были доведены по дипломатическим каналам", - пояснил Песков.В ближайшие три дня президент продолжит принимать поздравления зарубежных коллег с победой на выборах. При этом, по словам Пескова, перерыва на празднование победы не будет – президенту предстоит много серьезной работы. Путин встретится с представителями думских фракций и объединений, с другими кандидатами, представителями разных ветвей власти.Выступая в своем избирательном штабе ночью, российский лидер заявил, что консолидация российского народа всем понятна и очевидна. "Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей", - сказал он.Впереди много задач, власть должна сделать все возможное, чтобы запросы граждан были реализованы. Глава государства высоко оценил деятельность административной команды – кабинета министров, администрации президента и Банка России. Никакой суеты с формированием нового правительства не будет – по закону на это есть два с половиной месяца.Путин попросил сопредседателей штаба обобщить пожелания граждан, которые были озвучены на встречах с сопредседателями его штаба, выразил уверенность, что почти все из них можно решить.

https://1prime.ru/20240318/putin-846447264.html

https://1prime.ru/20240318/vybory-846447813.html

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итоги голосования-2024, владимир путин