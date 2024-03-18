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Украина пытается восполнить дефицит артиллерии дронами, пишут СМИ - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Украина пытается восполнить дефицит артиллерии дронами, пишут СМИ
Украина пытается восполнить дефицит артиллерии дронами, пишут СМИ - 18.03.2024, ПРАЙМ
Украина пытается восполнить дефицит артиллерии дронами, пишут СМИ
Киев пытается восполнить дефицит артиллерийских снарядов массовым использованием дронов, однако эти виды оружия несопоставимы, сообщает агентство Agence France... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T14:21+0300
2024-03-18T14:21+0300
вооружения
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Киев пытается восполнить дефицит артиллерийских снарядов массовым использованием дронов, однако эти виды оружия несопоставимы, сообщает агентство Agence France Press со ссылкой на экспертов."Украина полагается на массовое использование дронов, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов и подорвать военный потенциал России, но эксперты предупредили, что они не могут сместить баланс", - сказано в сообщении агентства.В AFP отметили, что использование БПЛА не является удачным вариантом, так как беспилотник способен поднять всего несколько килограммов взрывчатки, что несопоставимо с мощью артиллерии.Издание Foreign Affairs писало, что ранее наличие БПЛА у украинской стороны было ключевым фактором успеха украинских вооруженных сил на поле боя, однако в 2024 году ситуация изменилась.На вооружении у российской армии находятся высококлассные средства радиоэлектронной борьбы, позволяющие глушить и подделывать сигналы между украинскими беспилотниками и их операторами. В связи с этим Киев проигрывает Москве в "войне дронов", заключили в издании.Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов отмечал, что дроны "Ланцет" и "Куб" успешно справляются с задачами в зоне СВО. Кроме того, дрон-камикадзе "Ланцет" способен не только самостоятельно осуществлять разведку, но и атаковать цель.
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украина, россия, новости
Вооружения, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости
14:21 18.03.2024
 
Украина пытается восполнить дефицит артиллерии дронами, пишут СМИ

AFP: ВСУ восполняют дефицит артиллерии дронами, но эти виды оружия несопоставимы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИспытания боевого беспилотного авиационного комплекса "Охотник"
Испытания боевого беспилотного авиационного комплекса Охотник - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Киев пытается восполнить дефицит артиллерийских снарядов массовым использованием дронов, однако эти виды оружия несопоставимы, сообщает агентство Agence France Press со ссылкой на экспертов.
"Украина полагается на массовое использование дронов, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов и подорвать военный потенциал России, но эксперты предупредили, что они не могут сместить баланс", - сказано в сообщении агентства.
В AFP отметили, что использование БПЛА не является удачным вариантом, так как беспилотник способен поднять всего несколько килограммов взрывчатки, что несопоставимо с мощью артиллерии.
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12 марта, 11:06
Издание Foreign Affairs писало, что ранее наличие БПЛА у украинской стороны было ключевым фактором успеха украинских вооруженных сил на поле боя, однако в 2024 году ситуация изменилась.
На вооружении у российской армии находятся высококлассные средства радиоэлектронной борьбы, позволяющие глушить и подделывать сигналы между украинскими беспилотниками и их операторами. В связи с этим Киев проигрывает Москве в "войне дронов", заключили в издании.
Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов отмечал, что дроны "Ланцет" и "Куб" успешно справляются с задачами в зоне СВО. Кроме того, дрон-камикадзе "Ланцет" способен не только самостоятельно осуществлять разведку, но и атаковать цель.
 
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