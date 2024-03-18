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На Wildberries появились экскурсии и туристические услуги

На Wildberries появились экскурсии и туристические услуги - 18.03.2024, ПРАЙМ

На Wildberries появились экскурсии и туристические услуги

Экскурсии и другие туристические услуги появились в продаже на платформе Wildberries Travel, в тестовом режиме подключилось более 100 поставщиков, сообщил... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T14:26+0300

2024-03-18T14:26+0300

2024-03-18T14:26+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Экскурсии и другие туристические услуги появились в продаже на платформе Wildberries Travel, в тестовом режиме подключилось более 100 поставщиков, сообщил маркетплейс. Портал туристических услуг он запустил в марте 2023 года, и в прошлом году на нем появились продажи билетов, возможность забронировать отель. А в этом январе гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в интервью РИА Новости, что компания планирует расширять список партнеров и сделать ставку на развитие портала как "маркетплейса впечатлений", где можно будет купить также и экскурсию, и фотосессию. Как отмечается в сообщении компании, к "тестовому запуску продаж на платформе для планирования путешествий Wildberries Travel подключились более 100 поставщиков" из нескольких десятков регионов России. Они разместили уже около 200 туристических услуг. Среди них, например, посещение анимационной студии в Санкт-Петербурге, где создают "Смешариков", театрализованный ужин "Шапка" по мотивам фильма "Иван Васильевич меняет профессию" в Ярославле, поездка к "Лукоморью, где дуб зеленый", прогулки по мистическому Саратову. "Они получат доступ к 110-миллионной аудитории Wildberries. ... Для начинающих экскурсоводов это возможность получить первые заказы и отзывы без дополнительного продвижения. А для тех, кто давно занимается туристическим бизнесом - эффективный инструмент для привлечения новых клиентов и масштабирования", - сказала Бакальчук на Международной туристической выставке "Интурмаркет". При этом развивать новое направление бизнеса компания будет вместе с Российским союзом туриндустрии. 18 марта на выставке стороны подписали соглашение о сотрудничестве по развитию внутреннего туризма. Туристические услуги предлагают и другие площадки. Так, например, Ozon с 2009 года развивает сервис Ozon Travel, предназначенный для бронирования авиа- и ж/д билетов, отелей и туров, а также организации деловых поездок. А "Яндекс" в 2015 году запустил сервис "Яндекс Путешествия" - с его помощью пользователи также могут купить билеты для поездки куда-либо, в том числе на автобус, забронировать тур или гостиницу.

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россия, wildberries, новости