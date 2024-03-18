https://1prime.ru/20240318/zakharova-846431478.html

Захарова отреагировала на слова Лондона о "сворованных" выборах

Захарова отреагировала на слова Лондона о "сворованных" выборах - 18.03.2024, ПРАЙМ

Захарова отреагировала на слова Лондона о "сворованных" выборах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала британским властям не комментировать выборы в России, а заняться поисками принцессы Уэльской... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T06:49+0300

2024-03-18T06:49+0300

2024-03-18T06:49+0300

выборы президента россии

мария захарова

великобритания

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала британским властям не комментировать выборы в России, а заняться поисками принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, пропавшей из публичного пространства в последнее время.Захарова в своем Telegram-канале сослалась на высказывания британского министра обороны Гранта Шаппса, который заявил о якобы "сворованных выборах" в России. При этом Шаппс добавил, что "Украину не украдут".По его словам, Лондон будет работать с союзниками, "чтобы остановить воровство за счет увеличения общей помощи Украине".Комментируя это утверждение, Захарова написала: "Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали. Вот и бесятся".Она добавила, что оппоненты привыкли все у всех отбирать по праву "исключительности".Также Захарова: "Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась?". "Ищите, Шаппс", - дала она совет британскому министру.В России 15-17 марта прошли выборы президента. В них участвовали зарегистрированные ЦИК России кандидаты: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По итогам голосования действующий глава государства получил рекордный в истории современной России результат. По данным ЦИК, его поддержали 87,33% после обработки 99,01% протоколов. В 2018 году он получил 76,69% голосов, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путина поддержали 71,31% и 52,9% соответственно.Общая явка составила 74,22%. Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. В ЛНР за Путина проголосовали 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12%.Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины этого не указывались. Все запланированные мероприятия с ее участием отложили, по совету медиков она, как сообщалось, вероятнее всего, должна вернуться к исполнению королевских обязанностей не раньше пасхи.При этом 10 марта от лица Миддлтон было опубликовано сообщение, где она благодарит всех за поддержку и теплые пожелания. К публикации была прикреплена фотография, где она сидит на стуле в окружении трех своих детей. Позже СМИ сообщили, что ведущие мировые новостные агентства отозвали ранее опубликованную Кенсингтонским дворцом фотографию из опасений, что оно отредактировано.

https://1prime.ru/20240318/makron-846429304.html

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мария захарова, великобритания