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Путин заявил, что выравнивание зарплат в соцсфере должно обсуждаться в ГД
Путин заявил, что выравнивание зарплат в соцсфере должно обсуждаться в ГД - 18.03.2024, ПРАЙМ
Путин заявил, что выравнивание зарплат в соцсфере должно обсуждаться в ГД
Одним из вопросов, которым должны активно заниматься в Госдуме — это выравнивание зарплат в соцсфере по регионам, отметил действующий президент России Владимир... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T18:46+0300
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2024-03-18T18:46+0300
кабмин
индексация зарплаты
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Одним из вопросов, которым должны активно заниматься в Госдуме — это выравнивание зарплат в соцсфере по регионам, отметил действующий президент России Владимир Путин."А что касается зарплат в социальной сфере, то вот как раз сейчас правительство этим будет заниматься активно, я сказал об этом тоже в послании, нужно выравнивать, вы здесь абсолютно правы, одну и ту же люди работу выполняют, а получают разные деньги, это будет предметом обсуждения, в том числе и в Думе", — сообщил глава государства.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно. Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%. Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.
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индексация зарплаты
Кабмин, индексация зарплаты
Путин заявил, что выравнивание зарплат в соцсфере должно обсуждаться в ГД
Путин: вопрос выравнивания зарплат в соцсфере по регионам это предмет для обсуждения в ГД
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Одним из вопросов, которым должны активно заниматься в Госдуме — это выравнивание зарплат в соцсфере по регионам, отметил действующий президент России Владимир Путин.
"А что касается зарплат в социальной сфере, то вот как раз сейчас правительство этим будет заниматься активно, я сказал об этом тоже в послании, нужно выравнивать, вы здесь абсолютно правы, одну и ту же люди работу выполняют, а получают разные деньги, это будет предметом обсуждения, в том числе и в Думе", — сообщил глава государства.
Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.
Составлен рейтинг зарплат среди российских регионов
Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%.
Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.