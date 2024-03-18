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Путин заявил, что выравнивание зарплат в соцсфере должно обсуждаться в ГД

Путин заявил, что выравнивание зарплат в соцсфере должно обсуждаться в ГД - 18.03.2024, ПРАЙМ

Путин заявил, что выравнивание зарплат в соцсфере должно обсуждаться в ГД

Одним из вопросов, которым должны активно заниматься в Госдуме — это выравнивание зарплат в соцсфере по регионам, отметил действующий президент России Владимир... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T18:46+0300

2024-03-18T18:46+0300

2024-03-18T18:46+0300

кабмин

индексация зарплаты

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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Одним из вопросов, которым должны активно заниматься в Госдуме — это выравнивание зарплат в соцсфере по регионам, отметил действующий президент России Владимир Путин."А что касается зарплат в социальной сфере, то вот как раз сейчас правительство этим будет заниматься активно, я сказал об этом тоже в послании, нужно выравнивать, вы здесь абсолютно правы, одну и ту же люди работу выполняют, а получают разные деньги, это будет предметом обсуждения, в том числе и в Думе", — сообщил глава государства.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно. Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%. Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12% голосов.

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индексация зарплаты