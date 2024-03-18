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Песков объяснил слова Путина о санитарной зоне - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Песков объяснил слова Путина о санитарной зоне
Песков объяснил слова Путина о санитарной зоне - 18.03.2024, ПРАЙМ
Песков объяснил слова Путина о санитарной зоне
Президент России Владимир Путин предложил идею "санитарной зоны", чтобы защитить российские регионы от вражеских атак, заявил пресс-секретарь главы российского... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T14:57+0300
2024-03-18T14:57+0300
вооружения
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил идею "санитарной зоны", чтобы защитить российские регионы от вражеских атак, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее глава государства в ответ на продолжающиеся прилеты украинских беспилотников вынес инициативу создания на украинской территории санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать."Президент имеет в виду, что на фоне атак, атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на наших территориях, социальных объектов, жилых домов будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферу зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости", — пояснил Песков.В дни выборов президента России Белгород и другие территории региона подвергались массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным главы региона, й4 марта погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. На следующий день после нескольких обстрелов области погибли два человека, 19 пострадали. 16 марта, по информации Минобороны, средства ПВО около 8.00 мск сбили в небе над Белгородской областью восемь украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Около 17.00 были уничтожены 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire. По информации губернатора, в этот же день в Белгороде два человека погибли, четверо были ранены.
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россия, владимир путин, дмитрий песков
Вооружения, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
14:57 18.03.2024
 
Песков объяснил слова Путина о санитарной зоне

Песков: санитарная зона между Россией и Украиной нужна для защиты страны от вражеских атак

© POOL | Перейти в медиабанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил идею "санитарной зоны", чтобы защитить российские регионы от вражеских атак, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее глава государства в ответ на продолжающиеся прилеты украинских беспилотников вынес инициативу создания на украинской территории санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.
"Президент имеет в виду, что на фоне атак, атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на наших территориях, социальных объектов, жилых домов будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферу зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости", — пояснил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
США фактически напрямую воюют с Россией, заявил Песков
13:41
В дни выборов президента России Белгород и другие территории региона подвергались массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным главы региона, й4 марта погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. На следующий день после нескольких обстрелов области погибли два человека, 19 пострадали. 16 марта, по информации Минобороны, средства ПВО около 8.00 мск сбили в небе над Белгородской областью восемь украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Около 17.00 были уничтожены 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire. По информации губернатора, в этот же день в Белгороде два человека погибли, четверо были ранены.
 
ВооруженияРОССИЯВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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