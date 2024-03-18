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Песков объяснил слова Путина о санитарной зоне

Песков объяснил слова Путина о санитарной зоне - 18.03.2024, ПРАЙМ

Песков объяснил слова Путина о санитарной зоне

Президент России Владимир Путин предложил идею "санитарной зоны", чтобы защитить российские регионы от вражеских атак, заявил пресс-секретарь главы российского... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T14:57+0300

2024-03-18T14:57+0300

2024-03-18T14:57+0300

вооружения

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил идею "санитарной зоны", чтобы защитить российские регионы от вражеских атак, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее глава государства в ответ на продолжающиеся прилеты украинских беспилотников вынес инициативу создания на украинской территории санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать."Президент имеет в виду, что на фоне атак, атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на наших территориях, социальных объектов, жилых домов будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферу зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости", — пояснил Песков.В дни выборов президента России Белгород и другие территории региона подвергались массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным главы региона, й4 марта погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. На следующий день после нескольких обстрелов области погибли два человека, 19 пострадали. 16 марта, по информации Минобороны, средства ПВО около 8.00 мск сбили в небе над Белгородской областью восемь украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Около 17.00 были уничтожены 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire. По информации губернатора, в этот же день в Белгороде два человека погибли, четверо были ранены.

https://1prime.ru/20240318/846447157.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков