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Раскрыто, сколько россиян хотели бы работать на заводе - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, сколько россиян хотели бы работать на заводе
Раскрыто, сколько россиян хотели бы работать на заводе - 18.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько россиян хотели бы работать на заводе
Каждый второй россиянин хотел бы работать на заводе, при этом каждый четвертый - в нефтегазовой отрасли, подсчитали для РИА Новости аналитики платформы "Авито... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T05:12+0300
2024-03-18T05:12+0300
экономика
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин хотел бы работать на заводе, при этом каждый четвертый - в нефтегазовой отрасли, подсчитали для РИА Новости аналитики платформы "Авито Работы" и производителя детского питания "ФрутоНяня" АО "Прогресс". "Почти половина работающих россиян (45%) ответили, что были бы готовы рассмотреть работу на заводе по рабочей специальности, если бы заново начинали карьерный путь. Среди них 27% предпочли бы трудоустроиться в сфере машиностроения и робототехники, 23% - в нефтегазовой отрасли, а 20% респондентов отметили, что выбрали бы работу в пищевой промышленности", - говорится в исследовании. Отмечается, что 17% граждан хотели бы трудоустроиться в легкой промышленности, а 15% - в агропромышленности и сельском хозяйстве. Там добавили, что, согласно данным "Авито Работы", зимой текущего года средняя предлагаемая зарплата в сфере производства, сырья и сельского хозяйства составила 62,4 тысячи рублей, что на 16% больше, чем в прошлом году. По словам аналитиков, половина респондентов считает финансовую стабильность основным преимуществом работы, а для 42% важен нормированный рабочий график. Чуткий круг обязанностей и задач выбрали более трети, бонусы и различные льготы для сотрудников, а также высокую зарплату - 32%. В свою очередь, среди россиян распространены и предубеждения о работе на производстве. Чаще всего из возможных стоп-факторов респонденты называли отсутствие творческой составляющей работы, низкие зарплаты, большую физическую нагрузку, риски для здоровья, отсутствие карьерных перспектив и гибкого графика.
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Экономика
05:12 18.03.2024
 
Раскрыто, сколько россиян хотели бы работать на заводе

Исследование: каждый второй россиянин хотел бы работать на заводе

© РИА Новости . Егор Еремов | Перейти в медиабанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Егор Еремов
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин хотел бы работать на заводе, при этом каждый четвертый - в нефтегазовой отрасли, подсчитали для РИА Новости аналитики платформы "Авито Работы" и производителя детского питания "ФрутоНяня" АО "Прогресс".
"Почти половина работающих россиян (45%) ответили, что были бы готовы рассмотреть работу на заводе по рабочей специальности, если бы заново начинали карьерный путь. Среди них 27% предпочли бы трудоустроиться в сфере машиностроения и робототехники, 23% - в нефтегазовой отрасли, а 20% респондентов отметили, что выбрали бы работу в пищевой промышленности", - говорится в исследовании.
Отмечается, что 17% граждан хотели бы трудоустроиться в легкой промышленности, а 15% - в агропромышленности и сельском хозяйстве. Там добавили, что, согласно данным "Авито Работы", зимой текущего года средняя предлагаемая зарплата в сфере производства, сырья и сельского хозяйства составила 62,4 тысячи рублей, что на 16% больше, чем в прошлом году.
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По словам аналитиков, половина респондентов считает финансовую стабильность основным преимуществом работы, а для 42% важен нормированный рабочий график. Чуткий круг обязанностей и задач выбрали более трети, бонусы и различные льготы для сотрудников, а также высокую зарплату - 32%.
В свою очередь, среди россиян распространены и предубеждения о работе на производстве. Чаще всего из возможных стоп-факторов респонденты называли отсутствие творческой составляющей работы, низкие зарплаты, большую физическую нагрузку, риски для здоровья, отсутствие карьерных перспектив и гибкого графика.
 
Экономика
 
 
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