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Путин высказался о возможности создания санитарной зоны на Украине - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Путин высказался о возможности создания санитарной зоны на Украине
Путин высказался о возможности создания санитарной зоны на Украине - 18.03.2024, ПРАЙМ
Путин высказался о возможности создания санитарной зоны на Украине
Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин не исключил в ходе посещения своего избирательного штаба, что российские вооруженные | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T01:19+0300
2024-03-18T01:19+0300
выборы президента россии
владимир путин
украина
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин не исключил в ходе посещения своего избирательного штаба, что российские вооруженные силы будут вынуждены создать санитарную зону на территориях, которые сейчас подчинены режиму в Киеве.В России 15-17 марта состоялись президентские выборы. В них участвовали четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Путин получил рекордный в истории современной России результат. Согласно данным ЦИК, он на первом месте с 87,15% голосов после обработки 80,00% протоколов. В 2018 году его поддержали 76,69% избирателей, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин получил 71,31% и 52,9% соответственно.Общая явка составила 74,22%. Впервые президентские выборы прошли в четырех новых российских регионах. В ЛНР Путин получил 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12%."Я сейчас не готов говорить, что и как мы должны присоединять, и когда, но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму", - сказал Путин журналистам.Он уточнил, что возможная санитарная зона будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего зарубежного производства."Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства", - подчеркнул глава государства.Говоря о ситуации в приграничной зоне, Путин подчеркнул, что противник в данный момент пытается забраться, куда-то зайти, но уничтожают почти всех."Вот сейчас пытаются опять в данный момент куда-то забраться, куда-то зайти. Уничтожали, практически 100% было уничтожение было тех, кто забирался там на какие-то 100 метров на нашу территорию", - сказал Путин.Он добавил, что в приграничной зоне противник расположил группировку численностью около пяти тысяч человек, при этом их потери составляют порядка 40%."Вообще на приграничной зоне противник сосредоточил группировку где-то до пяти тысяч человек. Не прямо на линии госграницы, а где-то и в ближайшем тылу у них. Потери в целом - около 40%, из них примерно 35% - безвозвратные", - сказал Путин.В последние несколько дней российские войска совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвали ряд попыток украинских формирований осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях.
https://1prime.ru/20240318/putin-846426042.html
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Путин высказался о возможности создания "санитарной зоны" у границы с Украиной
Путин высказался о возможности создания "санитарной зоны" у границы с Украиной
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владимир путин, украина
Выборы президента России, Владимир Путин, УКРАИНА
01:19 18.03.2024
 
Путин высказался о возможности создания санитарной зоны на Украине

Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях, подконтрольных Киеву

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин не исключил в ходе посещения своего избирательного штаба, что российские вооруженные силы будут вынуждены создать санитарную зону на территориях, которые сейчас подчинены режиму в Киеве.
В России 15-17 марта состоялись президентские выборы. В них участвовали четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Путин получил рекордный в истории современной России результат. Согласно данным ЦИК, он на первом месте с 87,15% голосов после обработки 80,00% протоколов. В 2018 году его поддержали 76,69% избирателей, а в 2012 – 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин получил 71,31% и 52,9% соответственно.
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Общая явка составила 74,22%. Впервые президентские выборы прошли в четырех новых российских регионах. В ЛНР Путин получил 94,12%, в ДНР - 95,23%, в Запорожской области - 92,95%, в Херсонской области - 88,12%.
"Я сейчас не готов говорить, что и как мы должны присоединять, и когда, но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму", - сказал Путин журналистам.
Он уточнил, что возможная санитарная зона будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего зарубежного производства.
"Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства", - подчеркнул глава государства.
Говоря о ситуации в приграничной зоне, Путин подчеркнул, что противник в данный момент пытается забраться, куда-то зайти, но уничтожают почти всех.
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"Вот сейчас пытаются опять в данный момент куда-то забраться, куда-то зайти. Уничтожали, практически 100% было уничтожение было тех, кто забирался там на какие-то 100 метров на нашу территорию", - сказал Путин.
Он добавил, что в приграничной зоне противник расположил группировку численностью около пяти тысяч человек, при этом их потери составляют порядка 40%.
"Вообще на приграничной зоне противник сосредоточил группировку где-то до пяти тысяч человек. Не прямо на линии госграницы, а где-то и в ближайшем тылу у них. Потери в целом - около 40%, из них примерно 35% - безвозвратные", - сказал Путин.
В последние несколько дней российские войска совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвали ряд попыток украинских формирований осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях.
 
Выборы президента РоссииВладимир ПутинУКРАИНА
 
 
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