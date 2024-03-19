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ИТ-акции в фаворитах, и это показатель - 19.03.2024, ПРАЙМ
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ИТ-акции в фаворитах, и это показатель
ИТ-акции в фаворитах, и это показатель - 19.03.2024, ПРАЙМ
ИТ-акции в фаворитах, и это показатель
Индекс Мосбиржи закрылся с минимальными потерями в -0,1%, выше 3295 п. Фактически рынок обживает область 3300 п. Ранее полугодовой боковик в границах 3000–3300... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T09:53+0300
2024-03-19T09:54+0300
мнения аналитиков
акции
индекс мосбиржи
торги
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи закрылся с минимальными потерями в -0,1%, выше 3295 п. Фактически рынок обживает область 3300 п. Ранее полугодовой боковик в границах 3000–3300 п. был прорван вверх, и сейчас просто идет набор сил перед очередным рывком по тренду.В фаворитах дня были бумаги высокотехнологичных компаний — пять верхних строчек доходности из индекса Мосбиржи заняли акции ИТ-гигантов. Обычно они указывают путь широкому рынку, их бета-коэффициент (параметр, отражающий биржевой сентимент и рисковость) всегда высокий. В бумагах Группы Позитив обновлены исторические максимумы, расписки Ozon на вершине за 2,5 года, акции Яндекса у многолетних пиков стоимости, в акциях ВК активное восстановление после коррекции. Замыкает пятерку вернувшиеся к торгам бумаги ТКС Холдинга — теперь это не расписки TCS Group, а полноценные российские акции. При этом в ТКС наторговали на 40 млрд руб. — исторический рекорд, а утренний провал выкуплен и это обнадеживает — спрос на акции высокий, и потенциал на год вперед до 5400 руб., или +76% от текущих.Слабее рынка, как обычно, расписки QIWI и бумаги Polymetal — курсы в шаге от многолетних минимумов на фоне отзыва лицензии у КИВИ Банка и неоднозначной продажи российского дивизиона золотодобытчика с переездом в Казахстан.Рубль ожидаемо восстановился. Доллар подскакивал к 93,5, но быстро слетел к 91,3. Страсти вокруг выборов утихли, геополитический фон стабилизировался. В пятницу состоится заседание ЦБ, и ставка 16% наверняка сохранится, а это априори фактор поддержи нацвалюты.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, акции, индекс мосбиржи, торги
Мнения аналитиков, Акции, индекс Мосбиржи, Торги
09:53 19.03.2024 (обновлено: 09:54 19.03.2024)
 

ИТ-акции в фаворитах, и это показатель

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи закрылся с минимальными потерями в -0,1%, выше 3295 п. Фактически рынок обживает область 3300 п. Ранее полугодовой боковик в границах 3000–3300 п. был прорван вверх, и сейчас просто идет набор сил перед очередным рывком по тренду.
В фаворитах дня были бумаги высокотехнологичных компаний — пять верхних строчек доходности из индекса Мосбиржи заняли акции ИТ-гигантов. Обычно они указывают путь широкому рынку, их бета-коэффициент (параметр, отражающий биржевой сентимент и рисковость) всегда высокий. В бумагах Группы Позитив обновлены исторические максимумы, расписки Ozon на вершине за 2,5 года, акции Яндекса у многолетних пиков стоимости, в акциях ВК активное восстановление после коррекции. Замыкает пятерку вернувшиеся к торгам бумаги ТКС Холдинга — теперь это не расписки TCS Group, а полноценные российские акции. При этом в ТКС наторговали на 40 млрд руб. — исторический рекорд, а утренний провал выкуплен и это обнадеживает — спрос на акции высокий, и потенциал на год вперед до 5400 руб., или +76% от текущих.
Слабее рынка, как обычно, расписки QIWI и бумаги Polymetal — курсы в шаге от многолетних минимумов на фоне отзыва лицензии у КИВИ Банка и неоднозначной продажи российского дивизиона золотодобытчика с переездом в Казахстан.
Рубль ожидаемо восстановился. Доллар подскакивал к 93,5, но быстро слетел к 91,3. Страсти вокруг выборов утихли, геополитический фон стабилизировался. В пятницу состоится заседание ЦБ, и ставка 16% наверняка сохранится, а это априори фактор поддержи нацвалюты.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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