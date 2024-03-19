ИТ-акции в фаворитах, и это показатель - 19.03.2024, ПРАЙМ
ИТ-акции в фаворитах, и это показатель
Индекс Мосбиржи закрылся с минимальными потерями в -0,1%, выше 3295 п. Фактически рынок обживает область 3300 п. Ранее полугодовой боковик в границах 3000–3300... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T09:53+0300
2024-03-19T09:53+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи закрылся с минимальными потерями в -0,1%, выше 3295 п. Фактически рынок обживает область 3300 п. Ранее полугодовой боковик в границах 3000–3300 п. был прорван вверх, и сейчас просто идет набор сил перед очередным рывком по тренду.В фаворитах дня были бумаги высокотехнологичных компаний — пять верхних строчек доходности из индекса Мосбиржи заняли акции ИТ-гигантов. Обычно они указывают путь широкому рынку, их бета-коэффициент (параметр, отражающий биржевой сентимент и рисковость) всегда высокий. В бумагах Группы Позитив обновлены исторические максимумы, расписки Ozon на вершине за 2,5 года, акции Яндекса у многолетних пиков стоимости, в акциях ВК активное восстановление после коррекции. Замыкает пятерку вернувшиеся к торгам бумаги ТКС Холдинга — теперь это не расписки TCS Group, а полноценные российские акции. При этом в ТКС наторговали на 40 млрд руб. — исторический рекорд, а утренний провал выкуплен и это обнадеживает — спрос на акции высокий, и потенциал на год вперед до 5400 руб., или +76% от текущих.Слабее рынка, как обычно, расписки QIWI и бумаги Polymetal — курсы в шаге от многолетних минимумов на фоне отзыва лицензии у КИВИ Банка и неоднозначной продажи российского дивизиона золотодобытчика с переездом в Казахстан.Рубль ожидаемо восстановился. Доллар подскакивал к 93,5, но быстро слетел к 91,3. Страсти вокруг выборов утихли, геополитический фон стабилизировался. В пятницу состоится заседание ЦБ, и ставка 16% наверняка сохранится, а это априори фактор поддержи нацвалюты.
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи закрылся с минимальными потерями в -0,1%, выше 3295 п. Фактически рынок обживает область 3300 п. Ранее полугодовой боковик в границах 3000–3300 п. был прорван вверх, и сейчас просто идет набор сил перед очередным рывком по тренду.
В фаворитах дня были бумаги высокотехнологичных компаний — пять верхних строчек доходности из индекса Мосбиржи заняли акции ИТ-гигантов. Обычно они указывают путь широкому рынку, их бета-коэффициент (параметр, отражающий биржевой сентимент и рисковость) всегда высокий. В бумагах Группы Позитив обновлены исторические максимумы, расписки Ozon на вершине за 2,5 года, акции Яндекса у многолетних пиков стоимости, в акциях ВК активное восстановление после коррекции. Замыкает пятерку вернувшиеся к торгам бумаги ТКС Холдинга — теперь это не расписки TCS Group, а полноценные российские акции. При этом в ТКС наторговали на 40 млрд руб. — исторический рекорд, а утренний провал выкуплен и это обнадеживает — спрос на акции высокий, и потенциал на год вперед до 5400 руб., или +76% от текущих.
Слабее рынка, как обычно, расписки QIWI и бумаги Polymetal — курсы в шаге от многолетних минимумов на фоне отзыва лицензии у КИВИ Банка и неоднозначной продажи российского дивизиона золотодобытчика с переездом в Казахстан.
Рубль ожидаемо восстановился. Доллар подскакивал к 93,5, но быстро слетел к 91,3. Страсти вокруг выборов утихли, геополитический фон стабилизировался. В пятницу состоится заседание ЦБ, и ставка 16% наверняка сохранится, а это априори фактор поддержи нацвалюты.
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