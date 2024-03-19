Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Соллерс" начал продажи легкого автомобиля Argo в Белоруссии - 19.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240319/846468526.html
"Соллерс" начал продажи легкого автомобиля Argo в Белоруссии
"Соллерс" начал продажи легкого автомобиля Argo в Белоруссии - 19.03.2024, ПРАЙМ
"Соллерс" начал продажи легкого автомобиля Argo в Белоруссии
"Соллерс" вышел на рынок Белоруссии с моделью легкого коммерческого автомобиля Argo: продажи начались в первом дилерском центре российского бренда в Минске,... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T10:38+0300
2024-03-19T10:38+0300
россия
соллерс
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/84108/33/841083355_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_fd65beaf9f414bce0339eb5fdd592ee3.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. "Соллерс" вышел на рынок Белоруссии с моделью легкого коммерческого автомобиля Argo: продажи начались в первом дилерском центре российского бренда в Минске, говорится в сообщении автопроизводителя. "Компания "Соллерс" сообщает о старте продаж коммерческих автомобилей Sollers Argo в Белоруссии. Первый дилерский центр бренда открылся в Минске. Партнером компании "Соллерс" на территории Белоруссии стал авторизованный дилерский центр "Атлант-М Боровая", - отмечается в сообщении. В наличии у дилера представлены все модификации Sollers Argo: в двух вариантах длины, с бортовыми, промтоварными и изотермическими кузовами. На автомобили предоставляется заводская гарантия два года без ограничения пробега. "Уверен, благодаря широкой линейке версий автомобиль станет популярным среди как частных перевозчиков, так и крупных транспортных компаний. Клиентам в Белоруссии мы предлагаем весь перечень авторизованных послепродажных услуг с гарантией качества от автопроизводителя", - отметил директор по продажам и маркетингу "Соллерс" Марат Шарапов. На базе дилерского центра в Белоруссии проводится полный перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту для всей гаммы коммерческих автомобилей Sollers. В наличии на складе находится постоянный запас оригинальных запасных частей, редкие позиции доступны для срочного заказа, заверили в компании. Sollers Argo оснащается дизельным двигателем объемом 2 литра и мощностью 130 лошадиных сил, а также шестиступенчатой коробкой передач. В комплектации имеются такие опции, как кондиционер, круиз-контроль, регулировка рулевой колонки, аудиосистема, электрические стеклоподъемники, большие боковые зеркала с электроприводом и обогревом, а также подогрев водительского сиденья. Машины оснащены системами безопасности ABS, ESP и двумя подушками безопасности. "Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье и Владивостоке. Акции компании торгуются на Московской бирже.
https://1prime.ru/20230914/841749405.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84108/33/841083355_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_d6add036b6099a264cf95d2120f2f870.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, соллерс, белоруссия
РОССИЯ, Соллерс, БЕЛОРУССИЯ
10:38 19.03.2024
 
"Соллерс" начал продажи легкого автомобиля Argo в Белоруссии

"Соллерс" запустил продажи легкого коммерческого автомобиля Argo в Белоруссии

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип российской автомобильной компании "Соллерс".
Логотип российской автомобильной компании Соллерс. - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. "Соллерс" вышел на рынок Белоруссии с моделью легкого коммерческого автомобиля Argo: продажи начались в первом дилерском центре российского бренда в Минске, говорится в сообщении автопроизводителя.
"Компания "Соллерс" сообщает о старте продаж коммерческих автомобилей Sollers Argo в Белоруссии. Первый дилерский центр бренда открылся в Минске. Партнером компании "Соллерс" на территории Белоруссии стал авторизованный дилерский центр "Атлант-М Боровая", - отмечается в сообщении.
В наличии у дилера представлены все модификации Sollers Argo: в двух вариантах длины, с бортовыми, промтоварными и изотермическими кузовами. На автомобили предоставляется заводская гарантия два года без ограничения пробега. "Уверен, благодаря широкой линейке версий автомобиль станет популярным среди как частных перевозчиков, так и крупных транспортных компаний. Клиентам в Белоруссии мы предлагаем весь перечень авторизованных послепродажных услуг с гарантией качества от автопроизводителя", - отметил директор по продажам и маркетингу "Соллерс" Марат Шарапов.
Презентация автомобилей Соллерс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2023
"Соллерс" не ожидает последствий от санкций США
14 сентября 2023, 18:54
На базе дилерского центра в Белоруссии проводится полный перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту для всей гаммы коммерческих автомобилей Sollers. В наличии на складе находится постоянный запас оригинальных запасных частей, редкие позиции доступны для срочного заказа, заверили в компании.
Sollers Argo оснащается дизельным двигателем объемом 2 литра и мощностью 130 лошадиных сил, а также шестиступенчатой коробкой передач. В комплектации имеются такие опции, как кондиционер, круиз-контроль, регулировка рулевой колонки, аудиосистема, электрические стеклоподъемники, большие боковые зеркала с электроприводом и обогревом, а также подогрев водительского сиденья. Машины оснащены системами безопасности ABS, ESP и двумя подушками безопасности.
"Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье и Владивостоке. Акции компании торгуются на Московской бирже.
 
РОССИЯСоллерсБЕЛОРУССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала