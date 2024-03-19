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"Соллерс" начал продажи легкого автомобиля Argo в Белоруссии

"Соллерс" начал продажи легкого автомобиля Argo в Белоруссии - 19.03.2024, ПРАЙМ

"Соллерс" начал продажи легкого автомобиля Argo в Белоруссии

"Соллерс" вышел на рынок Белоруссии с моделью легкого коммерческого автомобиля Argo: продажи начались в первом дилерском центре российского бренда в Минске,... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T10:38+0300

2024-03-19T10:38+0300

2024-03-19T10:38+0300

россия

соллерс

белоруссия

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. "Соллерс" вышел на рынок Белоруссии с моделью легкого коммерческого автомобиля Argo: продажи начались в первом дилерском центре российского бренда в Минске, говорится в сообщении автопроизводителя. "Компания "Соллерс" сообщает о старте продаж коммерческих автомобилей Sollers Argo в Белоруссии. Первый дилерский центр бренда открылся в Минске. Партнером компании "Соллерс" на территории Белоруссии стал авторизованный дилерский центр "Атлант-М Боровая", - отмечается в сообщении. В наличии у дилера представлены все модификации Sollers Argo: в двух вариантах длины, с бортовыми, промтоварными и изотермическими кузовами. На автомобили предоставляется заводская гарантия два года без ограничения пробега. "Уверен, благодаря широкой линейке версий автомобиль станет популярным среди как частных перевозчиков, так и крупных транспортных компаний. Клиентам в Белоруссии мы предлагаем весь перечень авторизованных послепродажных услуг с гарантией качества от автопроизводителя", - отметил директор по продажам и маркетингу "Соллерс" Марат Шарапов. На базе дилерского центра в Белоруссии проводится полный перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту для всей гаммы коммерческих автомобилей Sollers. В наличии на складе находится постоянный запас оригинальных запасных частей, редкие позиции доступны для срочного заказа, заверили в компании. Sollers Argo оснащается дизельным двигателем объемом 2 литра и мощностью 130 лошадиных сил, а также шестиступенчатой коробкой передач. В комплектации имеются такие опции, как кондиционер, круиз-контроль, регулировка рулевой колонки, аудиосистема, электрические стеклоподъемники, большие боковые зеркала с электроприводом и обогревом, а также подогрев водительского сиденья. Машины оснащены системами безопасности ABS, ESP и двумя подушками безопасности. "Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье и Владивостоке. Акции компании торгуются на Московской бирже.

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россия, соллерс, белоруссия