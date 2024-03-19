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Пашинян предупредил об угрозе войны с Азербайджаном - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Пашинян предупредил об угрозе войны с Азербайджаном
Пашинян предупредил об угрозе войны с Азербайджаном - 19.03.2024, ПРАЙМ
Пашинян предупредил об угрозе войны с Азербайджаном
Между Арменией и Азербайджаном может начаться война, если Ереван не выполнит требования Баку о передаче приграничных сел, заявил армянский премьер-министр Никол | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T12:08+0300
2024-03-19T12:33+0300
армения
азербайджан
политика
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 19 мар — ПРАЙМ. Между Арменией и Азербайджаном может начаться война, если Ереван не выполнит требования Баку о передаче приграничных сел, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.Глава правительства Армении во вторник, 19 марта, встретился с жителями населенных пунктов. Он назвал задачей Еревана получить границу, где не будут стрелять. Пашинян также обещал обеспечить жителей приграничных сел всем необходимым, выплатить компенсации."Но я хочу описать другой сценарий. Мы можем отсюда выйти, пойти и сказать: нет этого, этого, этого. Это означает, что к концу недели начнется война", — добавил премьер.По его словам, такая война может закончиться тем, что жители сел встретят его на площади Республики в Ереване и будут осуждать за то, что он, владея информацией, ничего с этим не сделал.
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армения, азербайджан, никол пашинян
АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Политика, Никол Пашинян
12:08 19.03.2024 (обновлено: 12:33 19.03.2024)
 
Пашинян предупредил об угрозе войны с Азербайджаном

Пашинян предупредил об угрозе войны с Азербайджаном в конце недели

© Sputnik | Перейти в медиабанкМитинг сторонников Н. Пашиняна в Ереване
Митинг сторонников Н. Пашиняна в Ереване
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ЕРЕВАН, 19 мар — ПРАЙМ. Между Арменией и Азербайджаном может начаться война, если Ереван не выполнит требования Баку о передаче приграничных сел, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Глава правительства Армении во вторник, 19 марта, встретился с жителями населенных пунктов. Он назвал задачей Еревана получить границу, где не будут стрелять. Пашинян также обещал обеспечить жителей приграничных сел всем необходимым, выплатить компенсации.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
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"Но я хочу описать другой сценарий. Мы можем отсюда выйти, пойти и сказать: нет этого, этого, этого. Это означает, что к концу недели начнется война", — добавил премьер.
По его словам, такая война может закончиться тем, что жители сел встретят его на площади Республики в Ереване и будут осуждать за то, что он, владея информацией, ничего с этим не сделал.
 
ПолитикаАРМЕНИЯАЗЕРБАЙДЖАННикол Пашинян
 
 
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