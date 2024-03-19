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Пашинян предупредил об угрозе войны с Азербайджаном

Пашинян предупредил об угрозе войны с Азербайджаном - 19.03.2024, ПРАЙМ

Пашинян предупредил об угрозе войны с Азербайджаном

Между Арменией и Азербайджаном может начаться война, если Ереван не выполнит требования Баку о передаче приграничных сел, заявил армянский премьер-министр Никол | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T12:08+0300

2024-03-19T12:08+0300

2024-03-19T12:33+0300

армения

азербайджан

политика

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 19 мар — ПРАЙМ. Между Арменией и Азербайджаном может начаться война, если Ереван не выполнит требования Баку о передаче приграничных сел, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.Глава правительства Армении во вторник, 19 марта, встретился с жителями населенных пунктов. Он назвал задачей Еревана получить границу, где не будут стрелять. Пашинян также обещал обеспечить жителей приграничных сел всем необходимым, выплатить компенсации."Но я хочу описать другой сценарий. Мы можем отсюда выйти, пойти и сказать: нет этого, этого, этого. Это означает, что к концу недели начнется война", — добавил премьер.По его словам, такая война может закончиться тем, что жители сел встретят его на площади Республики в Ереване и будут осуждать за то, что он, владея информацией, ничего с этим не сделал.

https://1prime.ru/20240312/armenia-846214096.html

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армения, азербайджан, никол пашинян