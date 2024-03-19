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В ЦБ рассказали о действиях ЦФА на финрынке России

В ЦБ рассказали о действиях ЦФА на финрынке России - 19.03.2024, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали о действиях ЦФА на финрынке России

Объем инвестиций в РФ, привлеченных через операторов платформенных сервисов в прошлом году, превысил 180 миллиардов рублей, что свидетельствует о формировании... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T14:26+0300

2024-03-19T14:26+0300

2024-03-19T14:26+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Объем инвестиций в РФ, привлеченных через операторов платформенных сервисов в прошлом году, превысил 180 миллиардов рублей, что свидетельствует о формировании новой ниши на финансовом рынке, говорится в сообщении Банка России на основе впервые опубликованной статистики деятельности таких операторов. "Объем инвестиций, привлеченных через операторов платформенных сервисов, по итогам 2023 года превысил 180 миллиардов рублей. Эти результаты свидетельствуют, что на финансовом рынке формируется новая ниша. Ее заняли финансовые и инвестиционные платформы, которые занимаются краудфандингом, а также информационные системы по выпуску цифровых финансовых активов", - отмечается в сообщении. Операторы платформенных сервисов способствуют появлению альтернативных источников инвестиций, повышению доступности финансовых услуг для граждан и продвижению инноваций, также отмечает ЦБ РФ. По данным на сайте ЦБ, финансовые платформы — это электронные площадки, где можно круглосуточно приобретать финансовые продукты разных финансовых организаций онлайн. Финансовые платформы открывают равный доступ клиентам к широкому спектру финансовых продуктов и услуг вне зависимости от местонахождения как клиента, так и финансовой организации-эмитента, указывает регулятор. С помощью такой платформы любая финансовая организация вне зависимости от ее размера или местоположения может предложить свои продукты и услуги гражданам практически на всей территории нашей страны. Доступ к услугам финансовых платформ предоставляется операторами финансовых платформ. А если оператор финансовой платформы включен в соответствующий реестр Банка России, регулятор контролирует его деятельность, что обеспечивает дополнительную защиту потребителей, также указывает ЦБ. В свою очередь инвестиционная платформа — это информационная система в интернете, используемая для заключения договоров инвестирования с помощью дистанционных технологий и технических средств.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк россии, цфа, финансы