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Fesco заявила о росте грузоперевозок из Китая в Белоруссию - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Fesco заявила о росте грузоперевозок из Китая в Белоруссию
Fesco заявила о росте грузоперевозок из Китая в Белоруссию - 19.03.2024, ПРАЙМ
Fesco заявила о росте грузоперевозок из Китая в Белоруссию
Транзитные контейнерные перевозки транспортной группы Fesco из Китая в Белоруссию через сухопутные погранпереходы выросли по итогам 2023 годана 58% по отношению | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T15:40+0300
2024-03-19T15:40+0300
белоруссия
россия
грузоперевозки
fesco
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Транзитные контейнерные перевозки транспортной группы Fesco из Китая в Белоруссию через сухопутные погранпереходы выросли по итогам 2023 годана 58% по отношению к уровню 2022 года, следует из презентации вице-президента группы по линейно-логистическому дивизиону Германа Маслова. "Ключевые итоги 2023 года:.. +58% транзит из Китая в Белоруссию через сухопутные погранпереходы", — говорится в презентации. Fesco — одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Ей, помимо ВМТП, принадлежат железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс" и оператор фитинговых платформ "Русская тройка".
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белоруссия, россия, грузоперевозки, fesco
БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, грузоперевозки, FESCO
15:40 19.03.2024
 
Fesco заявила о росте грузоперевозок из Китая в Белоруссию

Транзитные контейнерные перевозки Fesco из Китая в Белоруссию выросли на 58%

© Фото : Транспортная группа FESCOРефрижераторные контейнеры FESCO
Рефрижераторные контейнеры FESCO - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© Фото : Транспортная группа FESCO
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Транзитные контейнерные перевозки транспортной группы Fesco из Китая в Белоруссию через сухопутные погранпереходы выросли по итогам 2023 годана 58% по отношению к уровню 2022 года, следует из презентации вице-президента группы по линейно-логистическому дивизиону Германа Маслова.
"Ключевые итоги 2023 года:.. +58% транзит из Китая в Белоруссию через сухопутные погранпереходы", — говорится в презентации.
Fesco — одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Ей, помимо ВМТП, принадлежат железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс" и оператор фитинговых платформ "Русская тройка".
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