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Fesco заявила о росте грузоперевозок из Китая в Белоруссию

Fesco заявила о росте грузоперевозок из Китая в Белоруссию - 19.03.2024, ПРАЙМ

Fesco заявила о росте грузоперевозок из Китая в Белоруссию

Транзитные контейнерные перевозки транспортной группы Fesco из Китая в Белоруссию через сухопутные погранпереходы выросли по итогам 2023 годана 58% по отношению | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T15:40+0300

2024-03-19T15:40+0300

2024-03-19T15:40+0300

белоруссия

россия

грузоперевозки

fesco

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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Транзитные контейнерные перевозки транспортной группы Fesco из Китая в Белоруссию через сухопутные погранпереходы выросли по итогам 2023 годана 58% по отношению к уровню 2022 года, следует из презентации вице-президента группы по линейно-логистическому дивизиону Германа Маслова. "Ключевые итоги 2023 года:.. +58% транзит из Китая в Белоруссию через сухопутные погранпереходы", — говорится в презентации. Fesco — одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Ей, помимо ВМТП, принадлежат железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс" и оператор фитинговых платформ "Русская тройка".

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белоруссия, россия, грузоперевозки, fesco