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Путин уточнил указ о запрете сделок с долями иностранцев в компаниях РФ

Путин уточнил указ о запрете сделок с долями иностранцев в компаниях РФ - 19.03.2024, ПРАЙМ

Путин уточнил указ о запрете сделок с долями иностранцев в компаниях РФ

Президент России Владимир Путин разрешил сделки управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФов) с инвестиционными паями этих фондов или их активами,... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T17:10+0300

2024-03-19T17:10+0300

2024-03-19T17:18+0300

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пиф

сделки

указ президента рф

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил сделки управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФов) с инвестиционными паями этих фондов или их активами, если в состав активов входят акции, составляющие менее 1% уставного капитала юрлица, на совершение сделок с которыми требуется отдельное разрешение главы государства. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения внесены в указ президента от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Этот документ запрещает до конца 2025 года сделки с долями ряда российских компаний, которые принадлежат "недружественным" нерезидентам, без специального решения главы государства. Новым указом были расширены положения, на которые действие этих ограничений не распространяются. Из-под запрета исключены сделки управляющих компаний ПИФов с инвестиционными паями этих фондов или их активами, если в состав активов входят акции, составляющие менее 1% уставного капитала юрлица, на совершение сделок с которыми требуется отдельное разрешение президента. При этом иностранцам нельзя передавать в доверительное управление таких фондов свои доли.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пиф, сделки, указ президента рф, владимир путин