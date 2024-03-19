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Путин уточнил указ о запрете сделок с долями иностранцев в компаниях РФ
Путин уточнил указ о запрете сделок с долями иностранцев в компаниях РФ - 19.03.2024, ПРАЙМ
Путин уточнил указ о запрете сделок с долями иностранцев в компаниях РФ
Президент России Владимир Путин разрешил сделки управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФов) с инвестиционными паями этих фондов или их активами,... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T17:10+0300
2024-03-19T17:10+0300
2024-03-19T17:18+0300
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указ президента рф
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил сделки управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФов) с инвестиционными паями этих фондов или их активами, если в состав активов входят акции, составляющие менее 1% уставного капитала юрлица, на совершение сделок с которыми требуется отдельное разрешение главы государства. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения внесены в указ президента от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Этот документ запрещает до конца 2025 года сделки с долями ряда российских компаний, которые принадлежат "недружественным" нерезидентам, без специального решения главы государства. Новым указом были расширены положения, на которые действие этих ограничений не распространяются. Из-под запрета исключены сделки управляющих компаний ПИФов с инвестиционными паями этих фондов или их активами, если в состав активов входят акции, составляющие менее 1% уставного капитала юрлица, на совершение сделок с которыми требуется отдельное разрешение президента. При этом иностранцам нельзя передавать в доверительное управление таких фондов свои доли.
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россия, пиф, сделки, указ президента рф, владимир путин
РОССИЯ, ПИФ, сделки, Указ президента РФ, Владимир Путин
Путин уточнил указ о запрете сделок с долями иностранцев в компаниях РФ
Путин разрешил сделки с долями иностранцев в российских компаниях
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил сделки управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФов) с инвестиционными паями этих фондов или их активами, если в состав активов входят акции, составляющие менее 1% уставного капитала юрлица, на совершение сделок с которыми требуется отдельное разрешение главы государства.
Соответствующий указ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения внесены в указ президента от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".
Заблокированные средства участников ПИФ освободят от налогов
Этот документ запрещает до конца 2025 года сделки с долями ряда российских компаний, которые принадлежат "недружественным" нерезидентам, без специального решения главы государства.
Новым указом были расширены положения, на которые действие этих ограничений не распространяются. Из-под запрета исключены сделки управляющих компаний ПИФов с инвестиционными паями этих фондов или их активами, если в состав активов входят акции, составляющие менее 1% уставного капитала юрлица, на совершение сделок с которыми требуется отдельное разрешение президента. При этом иностранцам нельзя передавать в доверительное управление таких фондов свои доли.