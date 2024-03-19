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"Аэрофлот" оценит влияние планов по выпуску самолетов в РФ на стратегию - 19.03.2024, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" оценит влияние планов по выпуску самолетов в РФ на стратегию
"Аэрофлот" оценит влияние планов по выпуску самолетов в РФ на стратегию - 19.03.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" оценит влияние планов по выпуску самолетов в РФ на стратегию
Группа "Аэрофлот" проведет оценку влияния планов отечественных производителей воздушных судов на стратегию группы до 2030 года, сообщил на расширенном заседании | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T13:19+0300
2024-03-19T14:13+0300
аэрофлот
промышленность
россия
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" проведет оценку влияния планов отечественных производителей воздушных судов на стратегию группы до 2030 года, сообщил на расширенном заседании комитета по экономической политике Совета Федерации гендиректор компании Сергей Александровский. "Наша промышленность чуть скорректировала планы по производству отечественных воздушных судов. Поэтому нам потребуется дополнительная оценка влияния - как это повлияет на нашу стратегию развития до 2030 года. Будем оценивать", - сказал Александровский. В рамках ВЭФ-22 "Аэрофлот" и ОАК подписали соглашение о поставке 339 отечественных самолетов. Оно предусматривало, что на условиях лизинга в 2023-2030 годах группа получит 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ New (теперь называется SJ-100) и 40 Ту-214.В середине января премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за следующие шесть лет должно быть построено более 600 полностью российских лайнеров.В конце февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил о переносе поставок МС-21 на 2025 год, а возможно, даже на 2026 год. По актуализированной ОАК информации, начало поставок SJ-100 - 2026 год, МС-21 - 2025 год. Изначально по ним заявлялись сроки - конец 2023 года и конец 2024 года соответственно. Однако в корпорации подчеркивали, что, по сути, речь идет о возвращении к первоначальным срокам программ импортозамещения, а не о сдвиге. В ОАК также сообщали, что сертификат типа на пассажирский самолет Ил-114-300 планируется получить в первой половине 2024 года, а начать поставки - в 2026 году.При этом в Минпромторге заявляли, что сдвиг серийных поставок российских самолетов SJ-100 и МС-21 не повлияет на общий план по выпуску 600 лайнеров в РФ до 2030 года, будет обеспечен "догоночный график".
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аэрофлот, промышленность, россия
Аэрофлот, Промышленность, РОССИЯ
13:19 19.03.2024 (обновлено: 14:13 19.03.2024)
 
"Аэрофлот" оценит влияние планов по выпуску самолетов в РФ на стратегию

"Аэрофлот" проведет оценку влияния планов по производству самолетов в РФ на свою стратегию

© РИА Новости . И.Денисенко | Перейти в медиабанкАэрофлот
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . И.Денисенко
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" проведет оценку влияния планов отечественных производителей воздушных судов на стратегию группы до 2030 года, сообщил на расширенном заседании комитета по экономической политике Совета Федерации гендиректор компании Сергей Александровский.
"Наша промышленность чуть скорректировала планы по производству отечественных воздушных судов. Поэтому нам потребуется дополнительная оценка влияния - как это повлияет на нашу стратегию развития до 2030 года. Будем оценивать", - сказал Александровский.
В рамках ВЭФ-22 "Аэрофлот" и ОАК подписали соглашение о поставке 339 отечественных самолетов. Оно предусматривало, что на условиях лизинга в 2023-2030 годах группа получит 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ New (теперь называется SJ-100) и 40 Ту-214.
В середине января премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за следующие шесть лет должно быть построено более 600 полностью российских лайнеров.
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16 марта, 21:11
В конце февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил о переносе поставок МС-21 на 2025 год, а возможно, даже на 2026 год. По актуализированной ОАК информации, начало поставок SJ-100 - 2026 год, МС-21 - 2025 год. Изначально по ним заявлялись сроки - конец 2023 года и конец 2024 года соответственно. Однако в корпорации подчеркивали, что, по сути, речь идет о возвращении к первоначальным срокам программ импортозамещения, а не о сдвиге. В ОАК также сообщали, что сертификат типа на пассажирский самолет Ил-114-300 планируется получить в первой половине 2024 года, а начать поставки - в 2026 году.
При этом в Минпромторге заявляли, что сдвиг серийных поставок российских самолетов SJ-100 и МС-21 не повлияет на общий план по выпуску 600 лайнеров в РФ до 2030 года, будет обеспечен "догоночный график".
 
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