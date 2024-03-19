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В бундестаге раскритиковали планы ФРГ использовать активы РФ в пользу Киева - 19.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240319/aktivy-846490627.html
В бундестаге раскритиковали планы ФРГ использовать активы РФ в пользу Киева
В бундестаге раскритиковали планы ФРГ использовать активы РФ в пользу Киева - 19.03.2024, ПРАЙМ
В бундестаге раскритиковали планы ФРГ использовать активы РФ в пользу Киева
Намерение европейских стран использовать для Украины доходы от замороженных активов РФ станут неприкрытой экспроприацией, вредящей мировому порядку, заявила... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T19:16+0300
2024-03-19T19:16+0300
экономика
германия
замороженные российские активы
украина
россия
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БЕРЛИН, 19 мар — ПРАЙМ. Намерение европейских стран использовать для Украины доходы от замороженных активов РФ станут неприкрытой экспроприацией, вредящей мировому порядку, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. "Это неприкрытая экспроприация, которая, естественно, приведет к тому, что страны, которые, возможно, не входят в западный блок, будут очень тщательно обдумывать, держать ли им свои резервы в евро", — заявила она. То, что в Германии открыто заявили о подобных шагах, глава новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) считает "опасным развитием", в том числе и потому, что в РФ пообещали ответить зеркально. "Мы вступаем в мировой порядок, в котором, по сути, в международной политике больше не соблюдается закон и права собственности — то есть то, чем всегда очень дорожили страны с рыночной экономикой", — добавила она. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Польши заявил, что доходы от замороженных в Европе российских активов будут использованы для покупки оружия для Украины. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
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германия, замороженные российские активы, украина, россия
Экономика, ГЕРМАНИЯ, замороженные российские активы, УКРАИНА, РОССИЯ
19:16 19.03.2024
 
В бундестаге раскритиковали планы ФРГ использовать активы РФ в пользу Киева

Вагенкнехт: планы по использованию активов РФ станут неприкрытой экспроприацией

© CC BY 2.0 / DIE LINKEСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© CC BY 2.0 / DIE LINKE
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БЕРЛИН, 19 мар ПРАЙМ. Намерение европейских стран использовать для Украины доходы от замороженных активов РФ станут неприкрытой экспроприацией, вредящей мировому порядку, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт.
"Это неприкрытая экспроприация, которая, естественно, приведет к тому, что страны, которые, возможно, не входят в западный блок, будут очень тщательно обдумывать, держать ли им свои резервы в евро", — заявила она.
То, что в Германии открыто заявили о подобных шагах, глава новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) считает "опасным развитием", в том числе и потому, что в РФ пообещали ответить зеркально.
"Мы вступаем в мировой порядок, в котором, по сути, в международной политике больше не соблюдается закон и права собственности — то есть то, чем всегда очень дорожили страны с рыночной экономикой", — добавила она.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
Шольц раскрыл, на что потратят замороженные российские активы
15 марта, 18:58
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Польши заявил, что доходы от замороженных в Европе российских активов будут использованы для покупки оружия для Украины.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯзамороженные российские активыУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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