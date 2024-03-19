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В СФ одобрили продление эксперимента по маркировке импортного алкоголя

В СФ одобрили продление эксперимента по маркировке импортного алкоголя - 19.03.2024, ПРАЙМ

В СФ одобрили продление эксперимента по маркировке импортного алкоголя

Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о продлении на два года эксперимента по маркировке импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T13:13+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о продлении на два года эксперимента по маркировке импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на таможенных складах на территории РФ. Сенаторы рассмотрят документ в среду. Действующее законодательство предусматривает проведение эксперимента в период с 1 июня 2021 года по 31 мая 2024 года. Одна из его целей – протестировать возможность нанесения ФСМ на ввозной алкоголь на таможенных складах, с учетом необходимости исключить риски нелегального оборота такого алкоголя. При этом должны быть проведены анализ и оценка целесообразности подобной маркировки на постоянной основе. По состоянию на 30 июня 2023 года эксперимент проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской и Смоленской областях, Краснодарском крае, Татарстане. В нем было задействовано 16 таможенных складов, 13 складов временного хранения и 97 организаций - импортеров алкогольной продукции. При этом с начала эксперимента наблюдается тенденция как к увеличению количества участников эксперимента, так и к расширению территории его проведения. Вместе с тем, сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация, а также ряд ограничений недружественных стран несут риски, что такие страны запретят маркировать на своей территории федеральными спецмарками поставляемый в Россию алкоголь, отмечается в пояснительной записке. В связи с этим закон продлевает срок проведения эксперимента до 31 мая 2026 года включительно, то есть на два года. Кроме того, сейчас к основаниям для отказа в выдаче или продлении лицензии в сфере оборота алкоголя относится наличие непогашенной недоимки по налогам, сборам, страховым взносам; задолженности по пеням, штрафам, процентам. Новый закон до 1 января 2025 разрешает не применять эти положения к розничным продавцам алкоголя и соискателям лицензий на этот вид деятельности в четырех новых регионах РФ. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

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