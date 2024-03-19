https://1prime.ru/20240319/almazy-846481451.html

"Алроса" анонсировала запуск трубки "майская" для добычи алмазов

"Алроса" анонсировала запуск трубки "майская" для добычи алмазов - 19.03.2024, ПРАЙМ

"Алроса" анонсировала запуск трубки "майская" для добычи алмазов

"Алроса" планирует завершить горно-капитальные работы на кимберлитовой трубке "Майская" в Якутии к концу 2024 года, после чего там можно будет начать добычу... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T14:56+0300

2024-03-19T14:56+0300

2024-03-19T14:56+0300

алроса

алмазы

https://cdnn.1prime.ru/img/83918/17/839181724_0:107:2988:1788_1920x0_80_0_0_4674b7d3a91538be0c01ff7545e8930c.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. "Алроса" планирует завершить горно-капитальные работы на кимберлитовой трубке "Майская" в Якутии к концу 2024 года, после чего там можно будет начать добычу алмазов, сообщает компания."Трубку "Майская" готовят к добыче алмазов. Перед вводом в эксплуатацию на месторождении идут горно-капитальные работы. По плану их завершат в конце 2024 года", - сообщила "Алроса" в Telegram-канале.Компания начала проведение этих работ на месторождении в 2020 году."Алроса" указала, что на данный момент на месторождении в Накыне идут горно-капитальные работы, на которых техника круглосуточно вывозит порядка 32 тысяч кубометров горной массы. "Работы идут сменами по 12 часов. А всего за период подготовки месторождения вывезут 12 миллионов кубометров горной массы", - продолжили в материале.Трубка "Майская" принадлежит алмазодобывающей компании "Алроса" и была открыта в 2006 году в Нюрбинском районе Якутии российскими геологами. Детальная геологоразведка завершилась в 2015 году."Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона каратов, в 2022 году - 35,6 миллиона, в 2021 году - 32,4 миллиона каратов.

https://1prime.ru/20240315/846327997.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алроса, алмазы