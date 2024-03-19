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Источник РИА назвал размер зарплаты командира атомной подлодки ВМФ России

Источник РИА назвал размер зарплаты командира атомной подлодки ВМФ России - 19.03.2024, ПРАЙМ

Источник РИА назвал размер зарплаты командира атомной подлодки ВМФ России

За последние годы зарплата моряка-подводника ВМФ РФ увеличилась значительно и теперь составляет сумму до 400 тысяч рублей в месяц у командира атомной подводной... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T05:20+0300

2024-03-19T05:20+0300

2024-03-19T05:20+0300

вооружения

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. За последние годы зарплата моряка-подводника ВМФ РФ увеличилась значительно и теперь составляет сумму до 400 тысяч рублей в месяц у командира атомной подводной лодки (АПЛ), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За последние несколько лет зарплата подводников ВМФ РФ выросла значительно и сегодня составила до 400 тысяч рублей у командира атомохода в звании капитана первого ранга", - сказал собеседник агентства. По его словам, командир дизельной подлодки в звании капитана второго ранга получает в месяц до 300 тысяч рублей. "Но здесь, как и в случае с командиром АПЛ, есть нюансы: зарплата зависит от степени оперативного использования подлодки, чем чаще, тем зарплата больше", - отметил источник. В России 19 марта отмечается день моряка-подводника. В боевом составе ВМФ РФ находятся несколько десятков атомных подводных лодок, но точная цифра субмарин является секретной - в том числе потому, что среди них есть подлодки специального назначения.

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