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ГД расширила Арктическую зону РФ и продлила действие магаданской ОЭЗ - 19.03.2024, ПРАЙМ
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ГД расширила Арктическую зону РФ и продлила действие магаданской ОЭЗ
ГД расширила Арктическую зону РФ и продлила действие магаданской ОЭЗ - 19.03.2024, ПРАЙМ
ГД расширила Арктическую зону РФ и продлила действие магаданской ОЭЗ
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T14:55+0300
2024-03-19T14:55+0300
россия
арктическая зона россии
оэз
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в состав Арктической зоны РФ, а также о продлении срока функционирования магаданской ОЭЗ. Первоначальная редакция, подготовленная правительством по поручению президента России Владимира Путина, касалась лишь расширения Арктической зоны РФ. Во исполнение другого поручения главы государства Госдума в рамках второго чтения поддержала поправку к законопроекту, которая продлевает до 31 декабря 2046 года срок функционирования особой экономической зоны (ОЭЗ) в Магаданской области. Действующее законодательство ограничивает этот срок 31 декабря 2025 года. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. По своим географическим и природно-климатическим характеристикам Березовский и Белоярский муниципальные районы схожи с территориями Арктической зоны, а также соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктики, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов - добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме. А глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в своем Telegram-канале писал, что благодаря вхождению в Арктическую зону в этих двух районах станут доступны все арктические льготы: уникальные условия ведения бизнеса, арктическая ипотека, бесплатные участки земли. Согласно пояснительной записке к закону, в Белоярском районе планируется реализовать пять новых инвестиционных проектов с привлечением более 900 миллионов рублей частных инвестиций и созданием 73 рабочих мест; в Березовском районе – четыре проекта с привлечением частных инвестиций на сумму более 2,6 миллиарда рублей и созданием 174 рабочих мест. При этом прогнозный размер дополнительных субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату страховых взносов за новых резидентов Арктической зоны в период с 2024 по 2033 год оценивается в 397,78 миллиона рублей, а совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов – примерно в 3,7 миллиарда рублей.
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россия, арктическая зона россии, оэз
РОССИЯ, Арктическая зона России, ОЭЗ
14:55 19.03.2024
 
ГД расширила Арктическую зону РФ и продлила действие магаданской ОЭЗ

ГД расширила Арктическую зону России и продлила действие магаданской ОЭЗ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в состав Арктической зоны РФ, а также о продлении срока функционирования магаданской ОЭЗ.
Первоначальная редакция, подготовленная правительством по поручению президента России Владимира Путина, касалась лишь расширения Арктической зоны РФ. Во исполнение другого поручения главы государства Госдума в рамках второго чтения поддержала поправку к законопроекту, которая продлевает до 31 декабря 2046 года срок функционирования особой экономической зоны (ОЭЗ) в Магаданской области. Действующее законодательство ограничивает этот срок 31 декабря 2025 года.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
По своим географическим и природно-климатическим характеристикам Березовский и Белоярский муниципальные районы схожи с территориями Арктической зоны, а также соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктики, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов - добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме.
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А глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в своем Telegram-канале писал, что благодаря вхождению в Арктическую зону в этих двух районах станут доступны все арктические льготы: уникальные условия ведения бизнеса, арктическая ипотека, бесплатные участки земли.
Согласно пояснительной записке к закону, в Белоярском районе планируется реализовать пять новых инвестиционных проектов с привлечением более 900 миллионов рублей частных инвестиций и созданием 73 рабочих мест; в Березовском районе – четыре проекта с привлечением частных инвестиций на сумму более 2,6 миллиарда рублей и созданием 174 рабочих мест.
При этом прогнозный размер дополнительных субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату страховых взносов за новых резидентов Арктической зоны в период с 2024 по 2033 год оценивается в 397,78 миллиона рублей, а совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов – примерно в 3,7 миллиарда рублей.
 
РОССИЯАрктическая зона РоссииОЭЗ
 
 
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