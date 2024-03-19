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В Европе не могут убедить собственных солдат служить в армии, пишут СМИ

В Европе не могут убедить собственных солдат служить в армии, пишут СМИ - 19.03.2024, ПРАЙМ

В Европе не могут убедить собственных солдат служить в армии, пишут СМИ

Европа столкнулась с тем, что ей не столько нужно набирать новых военнослужащих, сколько попытаться убедить действующих солдат не увольняться со службы, пишет... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T11:56+0300

2024-03-19T11:56+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Европа столкнулась с тем, что ей не столько нужно набирать новых военнослужащих, сколько попытаться убедить действующих солдат не увольняться со службы, пишет издание Politico.Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню предоставил план по удержанию талантливых военнослужащих, призванный стимулировать их остаться на службе. Это произошло спустя некоторое время после того, как Бундесвер предоставил немецкому парламенту отчет о том, что 1537 солдат уже покинули службу, сократив численность немецкой армии до 181 514 человек.По словам Лекорню, такие разговоры сейчас ведутся во всех столицах, во всех демократических странах, где есть профессиональные армии без призыва. "На встречах НАТО мы можем говорить об оснащении, но теперь мы также говорим об ... уровне удержания", - добавил он.Так, Дания рассматривает вариант призыва на военную службу женщин, а Хорватия задумывается о возвращении обязательной воинской повинности. Для стран, опирающихся на профессиональную армию, задача состоит в том, чтобы сделать службу в вооруженных силах привлекательной, что на данный момент затруднительно в условиях низкой безработицы, а также жесткой конкуренции со стороны частного сектора, говорится в публикации.Специальный уполномоченный Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хегль заявила, что восстановление призыва в той или иной форме - это один из способов изменить ситуацию, но более очевидным шагом для остановки спада является привлечение женщин, поскольку их потенциал "далеко не исчерпан", отмечала она.Хегль также подчеркнула, что на привлекательность службы влияет также и базовая инфраструктура. "Когда я посещаю войска, я больше не слышу, что не хватает касок и защитных жилетов, а слышу о шкафчиках", - написала Хегль в ежегодном отчете.Хегль заключила, что ремонт казарм и военных объектов обойдется примерно в 50 миллиардов евро - это половина всего специального фонда, созданного правительством для обновления вооруженных сил после после начала активной помощи Киеву.

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