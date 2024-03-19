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Армянскую авиакомпанию Fly Arna лишили лицензии на полгода
Армянскую авиакомпанию Fly Arna лишили лицензии на полгода - 19.03.2024, ПРАЙМ
Армянскую авиакомпанию Fly Arna лишили лицензии на полгода
АРМЯНСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ FLY ARNA ЛИШЕНА ЛИЦЕНЗИИ НА 6 МЕСЯЦЕВ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ У НЕЕ САМОЛЕТОВ - ЗАММИНИСТРА ИНФРАСТРУКТУРЫ | 19.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. АРМЯНСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ FLY ARNA ЛИШЕНА ЛИЦЕНЗИИ НА 6 МЕСЯЦЕВ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ У НЕЕ САМОЛЕТОВ - ЗАММИНИСТРА ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Армянскую авиакомпанию Fly Arna лишили лицензии на полгода
Армянская компания Fly Arna лишена лицензии на 6 месяцев из-за отсутствия у нее самолетов