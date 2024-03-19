https://1prime.ru/20240319/aviatoplivo-846483711.html

Ростовское УФАС выявило сговор при закупках авиатоплива

Ростовское УФАС выявило сговор при закупках авиатоплива - 19.03.2024, ПРАЙМ

Ростовское УФАС выявило сговор при закупках авиатоплива

Арбитражный суд поддержал решение ростовского УФАС по делу о заключении антиконкурентного соглашения, которое привело к завышению цены на авиатопливо, сообщило... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T15:57+0300

2024-03-19T15:57+0300

2024-03-19T15:57+0300

россия

картельный сговор

закупка

авиатопливо

ростов-на-дону

https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд поддержал решение ростовского УФАС по делу о заключении антиконкурентного соглашения, которое привело к завышению цены на авиатопливо, сообщило управление. По данным УФАС по Ростовской области, с 2020 по 2021 годы Южное таможенное управление (ЮТУ) заключило три государственных контракта с ООО СПТК "ЮВА" на поставку топлива для вертолетов. Антимонопольный орган установил, что услуги по контрактам фактически оказывало ООО "Лукойл-Аэро", а функции ООО СПТК "ЮВА" заключались лишь в оформлении финансовых документов о передаче топлива. При этом суммы, указанные в коммерческих предложениях ООО СПТК "ЮВА", превышают аналогичные суммы ООО "Лукойл-Аэро" на 46-67%, что свидетельствует о заключении контрактов по завышенной цене, отметили в управлении. "Ростовское УФАС признало ЮТУ и ООО СПТК "ЮВА" нарушившими положения закона "О защите конкуренции"... Cуд поддержал ростовское УФАС в деле о заключении антиконкурентного соглашения, реализация которого привела к завышению цены на авиатопливо", — говорится в сообщении. Виновные лица оштрафованы на сумму более трех миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240107/842740911.html

ростов-на-дону

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, картельный сговор, закупка, авиатопливо, ростов-на-дону