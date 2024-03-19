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Ростовское УФАС выявило сговор при закупках авиатоплива
Ростовское УФАС выявило сговор при закупках авиатоплива - 19.03.2024, ПРАЙМ
Ростовское УФАС выявило сговор при закупках авиатоплива
Арбитражный суд поддержал решение ростовского УФАС по делу о заключении антиконкурентного соглашения, которое привело к завышению цены на авиатопливо, сообщило... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T15:57+0300
2024-03-19T15:57+0300
2024-03-19T15:57+0300
россия
картельный сговор
закупка
авиатопливо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд поддержал решение ростовского УФАС по делу о заключении антиконкурентного соглашения, которое привело к завышению цены на авиатопливо, сообщило управление. По данным УФАС по Ростовской области, с 2020 по 2021 годы Южное таможенное управление (ЮТУ) заключило три государственных контракта с ООО СПТК "ЮВА" на поставку топлива для вертолетов. Антимонопольный орган установил, что услуги по контрактам фактически оказывало ООО "Лукойл-Аэро", а функции ООО СПТК "ЮВА" заключались лишь в оформлении финансовых документов о передаче топлива. При этом суммы, указанные в коммерческих предложениях ООО СПТК "ЮВА", превышают аналогичные суммы ООО "Лукойл-Аэро" на 46-67%, что свидетельствует о заключении контрактов по завышенной цене, отметили в управлении. "Ростовское УФАС признало ЮТУ и ООО СПТК "ЮВА" нарушившими положения закона "О защите конкуренции"... Cуд поддержал ростовское УФАС в деле о заключении антиконкурентного соглашения, реализация которого привела к завышению цены на авиатопливо", — говорится в сообщении. Виновные лица оштрафованы на сумму более трех миллионов рублей.
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россия, картельный сговор, закупка, авиатопливо, ростов-на-дону
РОССИЯ, картельный сговор, закупка, авиатопливо, РОСТОВ-НА-ДОНУ
Ростовское УФАС выявило сговор при закупках авиатоплива
Ростовское УФАС выявило сговор при закупках авиатоплива, вызвавший рост цен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд поддержал решение ростовского УФАС по делу о заключении антиконкурентного соглашения, которое привело к завышению цены на авиатопливо, сообщило управление.
По данным УФАС по Ростовской области, с 2020 по 2021 годы Южное таможенное управление (ЮТУ) заключило три государственных контракта с ООО СПТК "ЮВА" на поставку топлива для вертолетов. Антимонопольный орган установил, что услуги по контрактам фактически оказывало ООО "Лукойл-Аэро", а функции ООО СПТК "ЮВА" заключались лишь в оформлении финансовых документов о передаче топлива.
При этом суммы, указанные в коммерческих предложениях ООО СПТК "ЮВА", превышают аналогичные суммы ООО "Лукойл-Аэро" на 46-67%, что свидетельствует о заключении контрактов по завышенной цене, отметили в управлении.
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"Ростовское УФАС признало ЮТУ и ООО СПТК "ЮВА" нарушившими положения закона "О защите конкуренции"... Cуд поддержал ростовское УФАС в деле о заключении антиконкурентного соглашения, реализация которого привела к завышению цены на авиатопливо", — говорится в сообщении.
Виновные лица оштрафованы на сумму более трех миллионов рублей.