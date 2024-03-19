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Fesco поставит автомобили и машинокомплекты Haima из КНР в РФ и СНГ

Fesco поставит автомобили и машинокомплекты Haima из КНР в РФ и СНГ - 19.03.2024, ПРАЙМ

Fesco поставит автомобили и машинокомплекты Haima из КНР в РФ и СНГ

Транспортная группа Fesco обеспечит поставки готовых автомобилей и машинокомплектов китайского бренда Haima из Китая в Россию и страны СНГ, сообщили в компании. | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T16:00+0300

2024-03-19T16:00+0300

2024-03-19T16:00+0300

fesco

россия

китай

белоруссия

казахстан

поставки

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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco обеспечит поставки готовых автомобилей и машинокомплектов китайского бренда Haima из Китая в Россию и страны СНГ, сообщили в компании. "Транспортная группа Fesco договорилась об интермодальных и железнодорожных перевозках машинокомплектов и готовых автомобилей марки Haima из Китая в Россию и СНГ", — рассказали в группе. Соглашение подписали вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов и генеральный директор компании ООО "МВЛ АВТО", являющейся официальным дистрибьютором Haima в РФ, Алексей Мигачев на выставке TransRussia 2024. Перевозки будут налажены в России через Владивосток и сухопутные погранпереходы с помощью интермодальных и железнодорожных сервисов Fesco. Кроме того, группа и "МВЛ АВТО" проработают вопросы в управлении цепями поставок, связанные с локализацией производства автомобилей Haima в России, а также в Казахстане и Белоруссии. "МВЛ АВТО" – эксклюзивный импортер и дистрибьютор китайского автомобильного бренда Haima. Haima - китайский автобренд, который самостоятельно занимается разработкой, производством и выпуском легковых автомобилей и внедорожников. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".

https://1prime.ru/20240319/846483201.html

китай

белоруссия

казахстан

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fesco, россия, китай, белоруссия, казахстан, поставки