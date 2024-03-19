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Россиянам назвали лидеров авторынка - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Россиянам назвали лидеров авторынка
Россиянам назвали лидеров авторынка - 19.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали лидеров авторынка
"Москвич" и Toyota вернулись в десятку лидеров российского автомобильного рынка по итогам второй недели марта, сообщает аналитическое агентство "Автостат". | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T14:33+0300
2024-03-19T14:33+0300
россия
авторынок
автозавод "москвич"
toyota
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. "Москвич" и Toyota вернулись в десятку лидеров российского автомобильного рынка по итогам второй недели марта, сообщает аналитическое агентство "Автостат".За период 11-17 марта в России было продано 589 новых автомобилей "Москвичей" и 569 — Toyota, притом что японская компания прекратила официальные поставки машин на рынок РФ.Эксперты связывают неожиданный рывок отечественной марки с недавним снижением цен, затронувшее кроссовер "Москвич 3" и лифтбек "Москвич 6". Стоимость первой снизилась на 28%, а второй в среднем на 17%.Первое место в десятке лидеров отечественного авторынка по-прежнему занимает LADA, далее следуют семь китайских автомобилей: Haval, Geely, Chery, Changan, OMODA, EXEED и Lixiang. Девятую строчку занимает "Москвич" и замыкает топ-10 японская Toyota.
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россия, авторынок, автозавод "москвич", toyota
РОССИЯ, Авторынок, автозавод "Москвич", Toyota
14:33 19.03.2024
 
Россиянам назвали лидеров авторынка

"Автостат": "Москвич" и Toyota вернулись в ТОП-10 российского авторынка

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтарт продаж автомобилей "Москвич" у всех официальных дилеров
Старт продаж автомобилей Москвич у всех официальных дилеров - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. "Москвич" и Toyota вернулись в десятку лидеров российского автомобильного рынка по итогам второй недели марта, сообщает аналитическое агентство "Автостат".
За период 11-17 марта в России было продано 589 новых автомобилей "Москвичей" и 569 — Toyota, притом что японская компания прекратила официальные поставки машин на рынок РФ.
Эксперты связывают неожиданный рывок отечественной марки с недавним снижением цен, затронувшее кроссовер "Москвич 3" и лифтбек "Москвич 6". Стоимость первой снизилась на 28%, а второй в среднем на 17%.
Китайский автомобиль Haval
В "АвтоВАЗе" оценили влияние повышения утильсбора на авторынок России
4 марта, 19:28
Первое место в десятке лидеров отечественного авторынка по-прежнему занимает LADA, далее следуют семь китайских автомобилей: Haval, Geely, Chery, Changan, OMODA, EXEED и Lixiang. Девятую строчку занимает "Москвич" и замыкает топ-10 японская Toyota.
 
РОССИЯАвторынокавтозавод "Москвич"Toyota
 
 
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