Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван товар, который может исчезнуть с полок магазинов - 19.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240319/banany-846474291.html
Назван товар, который может исчезнуть с полок магазинов
Назван товар, который может исчезнуть с полок магазинов - 19.03.2024, ПРАЙМ
Назван товар, который может исчезнуть с полок магазинов
Бананы в России подорожают, из-за снижения спроса они могут исчезнуть из магазинов. Об этом заявил в беседе с URA.RU гендиректор информационно-аналитического... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T12:49+0300
2024-03-19T12:49+0300
бананы
россия
магазин
потребрынок
эквадор
https://cdnn.1prime.ru/img/83426/01/834260198_0:166:3073:1894_1920x0_80_0_0_6b0eae4665c77214223454ced9b903b7.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Бананы в России подорожают, из-за снижения спроса они могут исчезнуть из магазинов. Об этом заявил в беседе с URA.RU гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline (исследователи рынка товаров и услуг) Иван Федяков.По его словам, стоимость бананов поднимется на 20 - 30 процентов, причем не из-за проблем с поставками."Это будет определено не увеличением стоимости закупки или логистики в поставке из других стран альтернативных Эквадору, а во многом ограниченной покупательской способностью. Если повышать цены еще сильнее, то потребители будут отказываться от приобретения этой продукции, ретейлерам будет просто нерентабельно ее продавать", - отметил Федяков.Он добавил, что потребители также могут не оценить бананы не из Эквадора.Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что ретейлеры начали закупать бананы в других странах, таких как Индия, Коста-Рика, Бразилия, Колумбия.
https://1prime.ru/20240305/banany-845968658.html
эквадор
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83426/01/834260198_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_3bbc0ce5e886318667bde19dc7956e60.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бананы, россия, магазин, потребрынок, эквадор
бананы, РОССИЯ, магазин, Потребрынок, ЭКВАДОР
12:49 19.03.2024
 
Назван товар, который может исчезнуть с полок магазинов

Аналитик Федяков: бананы в России подорожают и начнут пропадать из магазинов

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа фруктов в магазине "Азбука Вкуса" в Москве
Продажа фруктов в магазине Азбука Вкуса в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Бананы в России подорожают, из-за снижения спроса они могут исчезнуть из магазинов. Об этом заявил в беседе с URA.RU гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline (исследователи рынка товаров и услуг) Иван Федяков.
По его словам, стоимость бананов поднимется на 20 - 30 процентов, причем не из-за проблем с поставками.
Продажа бананов - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
В Латвии запретили российские бананы и кокосы
5 марта, 16:10
"Это будет определено не увеличением стоимости закупки или логистики в поставке из других стран альтернативных Эквадору, а во многом ограниченной покупательской способностью. Если повышать цены еще сильнее, то потребители будут отказываться от приобретения этой продукции, ретейлерам будет просто нерентабельно ее продавать", - отметил Федяков.
Он добавил, что потребители также могут не оценить бананы не из Эквадора.
Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что ретейлеры начали закупать бананы в других странах, таких как Индия, Коста-Рика, Бразилия, Колумбия.
 
бананыРОССИЯмагазинПотребрынокЭКВАДОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала