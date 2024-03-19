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Назван товар, который может исчезнуть с полок магазинов
Назван товар, который может исчезнуть с полок магазинов - 19.03.2024, ПРАЙМ
Назван товар, который может исчезнуть с полок магазинов
Бананы в России подорожают, из-за снижения спроса они могут исчезнуть из магазинов. Об этом заявил в беседе с URA.RU гендиректор информационно-аналитического... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T12:49+0300
2024-03-19T12:49+0300
2024-03-19T12:49+0300
бананы
россия
магазин
потребрынок
эквадор
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Бананы в России подорожают, из-за снижения спроса они могут исчезнуть из магазинов. Об этом заявил в беседе с URA.RU гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline (исследователи рынка товаров и услуг) Иван Федяков.По его словам, стоимость бананов поднимется на 20 - 30 процентов, причем не из-за проблем с поставками."Это будет определено не увеличением стоимости закупки или логистики в поставке из других стран альтернативных Эквадору, а во многом ограниченной покупательской способностью. Если повышать цены еще сильнее, то потребители будут отказываться от приобретения этой продукции, ретейлерам будет просто нерентабельно ее продавать", - отметил Федяков.Он добавил, что потребители также могут не оценить бананы не из Эквадора.Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что ретейлеры начали закупать бананы в других странах, таких как Индия, Коста-Рика, Бразилия, Колумбия.
https://1prime.ru/20240305/banany-845968658.html
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бананы, россия, магазин, потребрынок, эквадор
бананы, РОССИЯ, магазин, Потребрынок, ЭКВАДОР
Назван товар, который может исчезнуть с полок магазинов
Аналитик Федяков: бананы в России подорожают и начнут пропадать из магазинов