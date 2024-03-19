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ФНС расширит список банков для эксперимента по онлайн-регистрации бизнеса - 19.03.2024, ПРАЙМ
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ФНС расширит список банков для эксперимента по онлайн-регистрации бизнеса
ФНС расширит список банков для эксперимента по онлайн-регистрации бизнеса - 19.03.2024, ПРАЙМ
ФНС расширит список банков для эксперимента по онлайн-регистрации бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) России будет расширять перечень банков, которые участвуют в эксперименте по онлайн-регистрации бизнеса, сообщил глава ФНС... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T21:04+0300
2024-03-19T21:04+0300
россия
фнс
банки
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России будет расширять перечень банков, которые участвуют в эксперименте по онлайн-регистрации бизнеса, сообщил глава ФНС Даниил Егоров на коллегии ведомства. Он напомнил, что новый комплексный сервис "Старт бизнеса онлайн" с 1 марта текущего года работает в режиме эксперимента. Сервис позволяет зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного присутствия и дистанционно открыть счёт в банке, выбрав кредитную организацию из представленных в списке. "В эксперименте уже участвуют Промсвязьбанк, ВТБ, Газпромбанк и "Сбер", на очереди еще восемь банков", — сообщил Егоров. "Это онлайн-регистрация не только бизнеса, но и автоматом открытие счета. Там же пакетом идет выбор налогообложения, там же у нас есть подбор типового устава, все это превращается в пакетное решение. Именно такие решения, когда несколько услуг сведены в одну точку, позволяют бизнесу сразу начать зарабатывать, а не думать, как настроить взаимодействие с государством", — сказал глава ФНС России. С помощью сервиса можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или открыть ООО с единственным учредителем-руководителем компании. Важное условие — заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги" и подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе.
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россия, фнс, банки
РОССИЯ, ФНС, Банки
21:04 19.03.2024
 
ФНС расширит список банков для эксперимента по онлайн-регистрации бизнеса

ФНС расширит список банков для эксперимента по онлайн-регистрации бизнеса

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России будет расширять перечень банков, которые участвуют в эксперименте по онлайн-регистрации бизнеса, сообщил глава ФНС Даниил Егоров на коллегии ведомства.
Он напомнил, что новый комплексный сервис "Старт бизнеса онлайн" с 1 марта текущего года работает в режиме эксперимента.
Сервис позволяет зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного присутствия и дистанционно открыть счёт в банке, выбрав кредитную организацию из представленных в списке.
"В эксперименте уже участвуют Промсвязьбанк, ВТБ, Газпромбанк и "Сбер", на очереди еще восемь банков", — сообщил Егоров.
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"Это онлайн-регистрация не только бизнеса, но и автоматом открытие счета. Там же пакетом идет выбор налогообложения, там же у нас есть подбор типового устава, все это превращается в пакетное решение. Именно такие решения, когда несколько услуг сведены в одну точку, позволяют бизнесу сразу начать зарабатывать, а не думать, как настроить взаимодействие с государством", — сказал глава ФНС России.
С помощью сервиса можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или открыть ООО с единственным учредителем-руководителем компании. Важное условие — заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги" и подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе.
 
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