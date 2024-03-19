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Биткоин дешевеет до 63 тысяч долларов
Биткоин дешевеет до 63 тысяч долларов - 19.03.2024, ПРАЙМ
Биткоин дешевеет до 63 тысяч долларов
Стоимость биткоина снижается во вторник почти на 7%, до 63 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T12:20+0300
2024-03-19T12:20+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается во вторник почти на 7%, до 63 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.13 мск дешевел на 7% за сутки - до 63 000 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 6,93% - в среднем до 63 060 долларов. Динамика также приводится за сутки. Агентство Блумберг отмечает, что снижение стоимости криптовалюты во вторник может быть связано с рекордным дневным оттоком средств из крупнейшего биржевого фонда (ETF) на биткоин Grayscale Bitcoin Trust. В понедельник, 18 марта, отток составил 643 миллиона долларов. Общий объем средств ETF составляет около 25 миллиардов долларов. С начала года стоимость биткоина подскочила на 49%. В марте показатель несколько раз обновлял исторический максимум, на данный момент он составляет 73 777 долларов.
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биткоин, курсы валют, торги
Криптовалюта, Биткоин, Курсы валют, Торги
Биткоин дешевеет до 63 тысяч долларов
Стоимость биткоина снижается на семь процентов, до 63 тысяч долларов
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается во вторник почти на 7%, до 63 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.13 мск дешевел на 7% за сутки - до 63 000 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 6,93% - в среднем до 63 060 долларов. Динамика также приводится за сутки.
В Минфине поддержали внешние расчеты намайненной в России криптовалютой
Агентство Блумберг отмечает, что снижение стоимости криптовалюты во вторник может быть связано с рекордным дневным оттоком средств из крупнейшего биржевого фонда (ETF) на биткоин Grayscale Bitcoin Trust. В понедельник, 18 марта, отток составил 643 миллиона долларов. Общий объем средств ETF составляет около 25 миллиардов долларов.
С начала года стоимость биткоина подскочила на 49%. В марте показатель несколько раз обновлял исторический максимум, на данный момент он составляет 73 777 долларов.