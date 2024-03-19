Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вступление Болгарии в еврозону могут отложить, пишет СМИ - 19.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240319/bolgariya-846481768.html
Вступление Болгарии в еврозону могут отложить, пишет СМИ
Вступление Болгарии в еврозону могут отложить, пишет СМИ - 19.03.2024, ПРАЙМ
Вступление Болгарии в еврозону могут отложить, пишет СМИ
Вступление Болгарии в еврозону, запланированное на 1 января 2025 года, может быть отложено на несколько месяцев, заявил агентству Bloomberg министр финансов... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T15:02+0300
2024-03-19T16:06+0300
болгария
еврозона
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/38/842283831_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_893cd9ca3df51199e0bf4c930e685f45.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Вступление Болгарии в еврозону, запланированное на 1 января 2025 года, может быть отложено на несколько месяцев, заявил агентству Bloomberg министр финансов страны Асен Василев. По словам министра, Болгария запросит отчет о внеочередной оценке ее готовности, как только будет соответствовать критериям, а также, что дата вступления может сдвинуться на март или на июль. "Мы не отказываемся от 1 января 2025 года", - подчеркнул при этом финансист. Агентство отмечает, что все 20 членов еврозоны осуществляли смену валюты 1 января. В августе 2022 года в правительстве заявляли, что Болгария планирует стать членом еврозоны с 1 января 2024 года. В назначенное время планы были скорректированы и продлены на год.
болгария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/38/842283831_316:0:2116:1350_1920x0_80_0_0_dfefd8568e0f7da7abafd32e1520c01d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
болгария, еврозона, новости
БОЛГАРИЯ, ЕВРОЗОНА, Новости
15:02 19.03.2024 (обновлено: 16:06 19.03.2024)
 
Вступление Болгарии в еврозону могут отложить, пишет СМИ

Bloomberg: Минфин Болгарии не исключил вступления в еврозону весной или летом 2025 года

© Фото : Unsplash/Luba ErtelФлаги Болгарии
Флаги Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© Фото : Unsplash/Luba Ertel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Вступление Болгарии в еврозону, запланированное на 1 января 2025 года, может быть отложено на несколько месяцев, заявил агентству Bloomberg министр финансов страны Асен Василев.
По словам министра, Болгария запросит отчет о внеочередной оценке ее готовности, как только будет соответствовать критериям, а также, что дата вступления может сдвинуться на март или на июль. "Мы не отказываемся от 1 января 2025 года", - подчеркнул при этом финансист.
Агентство отмечает, что все 20 членов еврозоны осуществляли смену валюты 1 января.
В августе 2022 года в правительстве заявляли, что Болгария планирует стать членом еврозоны с 1 января 2024 года. В назначенное время планы были скорректированы и продлены на год.
 
БОЛГАРИЯЕВРОЗОНАНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала