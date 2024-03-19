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Вступление Болгарии в еврозону могут отложить, пишет СМИ
Вступление Болгарии в еврозону могут отложить, пишет СМИ - 19.03.2024, ПРАЙМ
Вступление Болгарии в еврозону могут отложить, пишет СМИ
Вступление Болгарии в еврозону, запланированное на 1 января 2025 года, может быть отложено на несколько месяцев, заявил агентству Bloomberg министр финансов... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T15:02+0300
2024-03-19T15:02+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Вступление Болгарии в еврозону, запланированное на 1 января 2025 года, может быть отложено на несколько месяцев, заявил агентству Bloomberg министр финансов страны Асен Василев. По словам министра, Болгария запросит отчет о внеочередной оценке ее готовности, как только будет соответствовать критериям, а также, что дата вступления может сдвинуться на март или на июль. "Мы не отказываемся от 1 января 2025 года", - подчеркнул при этом финансист. Агентство отмечает, что все 20 членов еврозоны осуществляли смену валюты 1 января. В августе 2022 года в правительстве заявляли, что Болгария планирует стать членом еврозоны с 1 января 2024 года. В назначенное время планы были скорректированы и продлены на год.
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болгария, еврозона, новости
БОЛГАРИЯ, ЕВРОЗОНА, Новости
Вступление Болгарии в еврозону могут отложить, пишет СМИ
Bloomberg: Минфин Болгарии не исключил вступления в еврозону весной или летом 2025 года
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Вступление Болгарии в еврозону, запланированное на 1 января 2025 года, может быть отложено на несколько месяцев, заявил агентству Bloomberg министр финансов страны Асен Василев.
По словам министра, Болгария запросит отчет о внеочередной оценке ее готовности, как только будет соответствовать критериям, а также, что дата вступления может сдвинуться на март или на июль. "Мы не отказываемся от 1 января 2025 года", - подчеркнул при этом финансист.
Агентство отмечает, что все 20 членов еврозоны осуществляли смену валюты 1 января.
В августе 2022 года в правительстве заявляли, что Болгария планирует стать членом еврозоны с 1 января 2024 года. В назначенное время планы были скорректированы и продлены на год.