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Основателю Evergrande могут навсегда запретить работу с ценными бумагами

Основателю Evergrande могут навсегда запретить работу с ценными бумагами - 19.03.2024, ПРАЙМ

Основателю Evergrande могут навсегда запретить работу с ценными бумагами

Госкомитет КНР по регулированию рынка ценных бумаг планирует оштрафовать основателя обанкротившегося китайского застройщика Evergrande Сюй Цзяиня и пожизненно... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T12:54+0300

2024-03-19T12:54+0300

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ПЕКИН, 19 мар – ПРАЙМ. Госкомитет КНР по регулированию рынка ценных бумаг планирует оштрафовать основателя обанкротившегося китайского застройщика Evergrande Сюй Цзяиня и пожизненно запретить ему заниматься операциями на рынке ценных бумаг, пишет китайское издание China Daily. "Госкомитет КНР по регулированию рынка ценных бумаг, главный надзорный орган Китая в сфере ценных бумаг, планирует наложить пожизненный запрет на работу на рынке ценных бумаг для Сюй Цзяиня, основателя и бывшего председателя застройщика China Evergrande Group", - пишет газета со ссылкой на документы компании Evergrande Real Estate. В сообщении отмечается, что регулятор оштрафует Сюй Цзяиня на 47 миллионов юаней (около 6,53 миллиона долларов) за "участие в серьезном финансовом мошенничестве". Регулятор, как пишет издание, также планирует оштрафовать компанию Evergrande Real Estate на 4,18 миллиарда юаней (около 581 миллиона долларов). В январе газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что высший суд Гонконга удовлетворил ходатайство кредиторов о ликвидации Evergrande - одного из крупнейших китайских девелоперов с рекордной среди мировых застройщиков задолженностью. В 2021 году Evergrande после нескольких лет бурного роста и активных заимствований оказался на грани дефолта с долговыми обязательствами на сумму более 300 миллиардов долларов. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия властей, направленные на сдерживание подъема китайского рынка жилья, привели компанию к кризису. СМИ сообщали, что китайские кредиторы за несколько месяцев подали на девелопера сотни исков за невыполнение долговых обязательств и хотели взыскать в общей сложности более 13 миллиардов долларов. Как следует из обнародованного в марте плана социально-экономического развития Китая на 2024 год, власти КНР в этом году примут меры по устранению причин возникновения рисков в сфере недвижимости. В документе, в частности, подчеркивалась необходимость совершенствования политики в этой области, предоставления равной поддержки девелоперам разных форм собственности, стабильного и здорового развития рынка недвижимости.

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