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Антироссийские санкции нарушили торговлю крупнейшего алмазного центра в ЕС

Антироссийские санкции нарушили торговлю крупнейшего алмазного центра в ЕС - 19.03.2024, ПРАЙМ

Антироссийские санкции нарушили торговлю крупнейшего алмазного центра в ЕС

Действующие с начала года санкции стран G7 против российских алмазов привели к нарушениям в поставках в крупнейший мировой центр торговли алмазами в бельгийском | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T16:36+0300

2024-03-19T16:36+0300

2024-03-19T16:47+0300

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БРЮССЕЛЬ, 19 мар - ПРАЙМ. Действующие с начала года санкции стран G7 против российских алмазов привели к нарушениям в поставках в крупнейший мировой центр торговли алмазами в бельгийском Антверпене из-за новых требований по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней, следует из письма местного регулятора - Международного алмазного центра Антверпена (AWDC) - участникам рынка. "В ответ на меняющуюся ситуацию в торговле алмазами и новые правила, влияющие на нашу отрасль, мы понимаем, что эти переходные времена могут вызвать проблемы и вопросы у заинтересованных сторон… Мы предпринимаем активные шаги, чтобы поддержать вас в этих изменениях. Международный алмазный центр Антверпена полностью осознает обеспокоенность по поводу возможных задержек во ввозе ваших грузов и любых неопределенностей, связанных с надлежащим декларированием товаров", - указывается письме, с которым ознакомилось РИА Новости. Регулятор в своих рекомендациях, в частности, указывает на абсолютную необходимость для бизнеса "проведения тщательного предварительного расследования происхождения всех природных непромышленных необработанных или обработанных алмазов в закупаемой партии с целью доказательно исключить, что они были добыты в России, напрямую или косвенно экспортированы из России или же прошли транзитом через Россию". Такие письменные доказательства, как указывают в AWDC, необходимо представить бельгийскому регулятору в пакете с другими многочисленными документами для успешного прохождения процедуры ввоза в Бельгию и выпуска на рынок. Ряд западных СМИ на прошлой неделе распространил письмо, которое направили регулятору занятые в торговле алмазами бизнесмены Антверпена. В нем они заявили о длительных и дорогостоящих задержках, с которыми уже сталкиваются, а также негативном влиянии на все свои операции, и призвали к пересмотру новых процедур "из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене". В письме недовольные бизнесмены указывают, что вместо того, чтобы "подорвать поток алмазов из стран под санкциями", на деле произошло "серьезное нарушение наших цепочек поставок, мы оказались отрезаны от остальной части мировой торговли". Ранее представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС в рамках запрета G7 на поставки камней из России поручено финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре в Антверпене. В ЕК отметили, что следить за соблюдением рестрикций должны сами экономические операторы под контролем государств-членов ЕС, а Еврокомиссия "обеспечивает единообразие мер на всей территории сообщества и поддерживает национальные компетентные органы, предоставляя рекомендации и правовую прозрачность". С 1 марта и на весь переходный период до 31 августа система сертификации G7 действует в тестовом режиме. До 31 августа 2024 года разрешен ввоз в ЕС алмазов с использованием документальных подтверждений происхождения, после чего процедура еще усложнится за счет необходимости получать на каждый камень весом от 0,5 карата и выше из ввозимой партии электронный сертификат, выданный регулятором. При этом европейские СМИ, в том числе швейцарская газета Le Temps и французский телеканал TV5, провели свои журналистские расследования, констатировав, что 100% уверенности в происхождении того или иного камня или ювелирного изделия не будет и, несмотря на все технологии, все зависит от достоверности информации, которую изначально представляет поставщик. Эксперты также указывают, что при сертификации необработанных алмазов и бриллиантов власти могут полагаться только на данные, которые предоставляет поставщик, так как по составу определить, где был добыт камень, практически невозможно. При этом надо учитывать, что, прежде чем попасть к своему окончательному владельцу, камень может пройти через многочисленных посредников в разных странах. Крупные центры обработки алмазов существуют в ОАЭ, Индии, Армении, других странах. Когда бриллианты поступают в страны ЕС, достоверно определить их происхождение практически невозможно. Более того, торговцы алмазами часто приобретают лоты из нескольких камней, среди которых могут быть алмазы разного происхождения. Эксперты также скептически относятся к заверениям торговцев в том, что они не продают алмазы из России. В частности, указывается, что мировые продажи камней не упали, при том что до начала острой фазы украинского конфликта Россия занимала треть этого рынка. Более того, на Западе не фиксируют и какое-либо значительное снижение добычи алмазов в России. Эксперты указывают, что большинство мелких алмазов, использующихся, в частности, в производстве дорогих часов люксовых западных брендов, также поступают из России.

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алмазы, новости, ес, санкции против рф, запад