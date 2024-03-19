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Статус доллара под угрозой: страны-союзники США засомневались в валюте

Статус доллара под угрозой: страны-союзники США засомневались в валюте - 19.03.2024, ПРАЙМ

Статус доллара под угрозой: страны-союзники США засомневались в валюте

Такие факторы, как санкции в отношении России, тарифы на китайский импорт и рост долговой нагрузки США Штатов, создают риски для доллара как мировой валюты,... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T10:32+0300

2024-03-19T10:32+0300

2024-03-19T10:45+0300

экономика

сша

доллар

дедолларизация

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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Такие факторы, как санкции в отношении России, тарифы на китайский импорт и рост долговой нагрузки США Штатов, создают риски для доллара как мировой валюты, пишет в своей книге "Бумажные солдаты", вашингтонский корреспондент Bloomberg News и ведущая подкаста The Big Take DC Салеха Мохсин.Как отмечает профессор Корнеллского университета и старший научный сотрудник Брукингского института Эсвар Прасад, неконтролируемый рост госдолга, неэффективность политики Вашингтона и превращение доллара в оружие за счет агрессивного использования финансовых санкций способствуют ощущению, что "доминирование американской валюты вот-вот окажется под угрозой".Автор указывает, что пока рано говорить о том, что статус доллара как мировой валюты находится под угрозой, но привилегированное положение Америки в самом сердце глобальной финансовой системы все чаще ставится под сомнение — и друзьями, и врагами."Стратегические соперники в лице Китая и России не скрывают стремления вытеснить доллар в международных сделках в пользу собственных валют. Также тенденция к дедолларизации нарастает в нескольких странах, которые Вашингтон считает союзниками и где хотят подстраховаться перед лицом возможных санкций США", — говорится в публикации.По данным МВФ, с 2001 года, когда началась эпоха резкого расширения правительством США масштаба использования экономических санкций, доля доллара в принадлежащих центробанкам мировых валютных резервах упала с 73% до 59%. Страны Персидского залива рассчитываются за нефть в китайских юанях, и их примеру планируют последовать и другие производители сырьевых товаров.Сильный доллар помог экономике США процветать в 1990-е годы, но имел коварные побочные эффекты, способствуя опустошению производственного сектора США, говорится в книге.При этом, отмечает автор, независимо от того, кто победит на выборах — Дональд Трамп или Джо Байден, — следующая команда чиновников казначейства США будет распоряжаться валютой страны в условиях роста давления с целью отказа от доллара, начиная с Китая и заканчивая Бразилией.8 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что крупнейшие мировые экономики переходят на национальные валюты во взаимной торговле. По его словам, среди "локомотивов дедолларизации" оказались Евразийский экономический союз и Содружество независимых государств.Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что мир движется к дедолларизации. Он отметил, что государства в международных расчетах используют национальные валюты, а международные организации, например БРИКС, стремятся создать свои собственные. Посол также подчеркивал, что доля расчетов в нацвалютах в торговле России и Ирана достигла 60 процентов.Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, доллар, дедолларизация