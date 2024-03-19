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Фальков рассказал об адаптации приема в вузы к пересдаче ЕГЭ - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Фальков рассказал об адаптации приема в вузы к пересдаче ЕГЭ
Фальков рассказал об адаптации приема в вузы к пересдаче ЕГЭ - 19.03.2024, ПРАЙМ
Фальков рассказал об адаптации приема в вузы к пересдаче ЕГЭ
После предоставления возможности ученикам пересдавать ЕГЭ по одному предмету систему приема в российские вузы адаптируют под это нововведение, рассказал РИА... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T09:02+0300
2024-03-19T09:02+0300
россия
егэ
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. После предоставления возможности ученикам пересдавать ЕГЭ по одному предмету систему приема в российские вузы адаптируют под это нововведение, рассказал РИА Новости министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил дать выпускникам возможность пересдать ЕГЭ по одному выбранному предмету до конца приемной кампании в вузы."Мы считаем, что это будет способствовать тому, что у абитуриентов появится больше возможностей поступить на то направление подготовки или получить ту профессию, которая ему по душе. Потому что все-таки может быть по-разному - кто-то неправильно выбрал конкретный экзамен, кто-то не успел подготовиться, был не в самой оптимальной форме. Обстоятельства могут быть самые разные", - заявил Фальков.Как добавил министр, предложение дать возможность пересдать единый госэкзамен является очень хорошим, и система приема в вузы будет обязательно под это адаптирована.Полный текст интервью с министром читайте на сайте ria.ru в 12.00.
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россия, егэ
РОССИЯ, ЕГЭ
09:02 19.03.2024
 
Фальков рассказал об адаптации приема в вузы к пересдаче ЕГЭ

Фальков: программу приема в вузы адаптируют под возможность пересдать ЕГЭ

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк% Валерий Фальков
% Валерий Фальков - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. После предоставления возможности ученикам пересдавать ЕГЭ по одному предмету систему приема в российские вузы адаптируют под это нововведение, рассказал РИА Новости министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил дать выпускникам возможность пересдать ЕГЭ по одному выбранному предмету до конца приемной кампании в вузы.
"Мы считаем, что это будет способствовать тому, что у абитуриентов появится больше возможностей поступить на то направление подготовки или получить ту профессию, которая ему по душе. Потому что все-таки может быть по-разному - кто-то неправильно выбрал конкретный экзамен, кто-то не успел подготовиться, был не в самой оптимальной форме. Обстоятельства могут быть самые разные", - заявил Фальков.
Как добавил министр, предложение дать возможность пересдать единый госэкзамен является очень хорошим, и система приема в вузы будет обязательно под это адаптирована.
Полный текст интервью с министром читайте на сайте ria.ru в 12.00.
 
РОССИЯЕГЭ
 
 
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