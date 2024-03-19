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Фальков рассказал об адаптации приема в вузы к пересдаче ЕГЭ

Фальков рассказал об адаптации приема в вузы к пересдаче ЕГЭ - 19.03.2024, ПРАЙМ

Фальков рассказал об адаптации приема в вузы к пересдаче ЕГЭ

После предоставления возможности ученикам пересдавать ЕГЭ по одному предмету систему приема в российские вузы адаптируют под это нововведение, рассказал РИА... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T09:02+0300

2024-03-19T09:02+0300

2024-03-19T09:02+0300

россия

егэ

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. После предоставления возможности ученикам пересдавать ЕГЭ по одному предмету систему приема в российские вузы адаптируют под это нововведение, рассказал РИА Новости министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил дать выпускникам возможность пересдать ЕГЭ по одному выбранному предмету до конца приемной кампании в вузы."Мы считаем, что это будет способствовать тому, что у абитуриентов появится больше возможностей поступить на то направление подготовки или получить ту профессию, которая ему по душе. Потому что все-таки может быть по-разному - кто-то неправильно выбрал конкретный экзамен, кто-то не успел подготовиться, был не в самой оптимальной форме. Обстоятельства могут быть самые разные", - заявил Фальков.Как добавил министр, предложение дать возможность пересдать единый госэкзамен является очень хорошим, и система приема в вузы будет обязательно под это адаптирована.Полный текст интервью с министром читайте на сайте ria.ru в 12.00.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, егэ