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Евросоюз поставит Украине боеприпасы к концу марта
Евросоюз поставит Украине боеприпасы к концу марта - 19.03.2024, ПРАЙМ
Евросоюз поставит Украине боеприпасы к концу марта
Европейский союз хочет отправить Киеву около 500 тысяч единиц снарядов к концу марта, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T15:12+0300
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар – ПРАЙМ. Европейский союз хочет отправить Киеву около 500 тысяч единиц снарядов к концу марта, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. "К концу месяца будет поставлено примерно 500 тысяч боеприпасов, мы все еще имеем цель поставить один миллион", - сказал он. Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер, в свою очередь, сообщил о достижении ЕС возможности производить примерно миллион боеприпасов в год.В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.1 февраля лидеры Евросоюза поручили министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира.
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Вооружения, ЕС, ЕК, УКРАИНА, СВО
Евросоюз поставит Украине боеприпасы к концу марта
Еврокомиссия: ЕС поставит Украине к концу марта 500 тысяч единиц боеприпасов
БРЮССЕЛЬ, 19 мар – ПРАЙМ. Европейский союз хочет отправить Киеву около 500 тысяч единиц снарядов к концу марта, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"К концу месяца будет поставлено примерно 500 тысяч боеприпасов, мы все еще имеем цель поставить один миллион", - сказал он.
Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер, в свою очередь, сообщил о достижении ЕС возможности производить примерно миллион боеприпасов в год.
В МИД назвали предложения США по контролю над оружием лицемерием
В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.
1 февраля лидеры Евросоюза поручили министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира.