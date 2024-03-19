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В США признали, что недооценили экономику России
В США признали, что недооценили экономику России - 19.03.2024, ПРАЙМ
В США признали, что недооценили экономику России
Россия стала страной с наибольшим количеством санкций, обогнав Иран, Кубу и Северную Корею вместе взятых, но ее экономика в состоянии развиваться, несмотря на... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T12:52+0300
2024-03-19T12:52+0300
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экономика
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санкции против рф
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Россия стала страной с наибольшим количеством санкций, обогнав Иран, Кубу и Северную Корею вместе взятых, но ее экономика в состоянии развиваться, несмотря на все ограничения, и даже вопреки прогнозам обогнала Запад по ряду экономических показателей, в частности, по росту ВВП, пишет обозреватель The Hill Николас Сарджен.Как отмечается, эффективность санкций со временем снижается, а нагрузка на вводящие их страны увеличивается. Одно из возможных последствий заключается в том, что влияние доллара в системе международных финансов со временем может ослабнуть, и произойдет так называемая "дедолларизация", предупреждает автор.При этом президент Владимир Путин перевел российскую экономику на военные рельсы, увеличивая военный бюджет."Президент России считает, что, если конфликт на Украине затянется, он получит преимущества, так как западным демократиям труднее сохранять свою приверженность избранному курсу", — говорится в статье.При этом, по мнению автора, российская экономика не так сильна, как кажется некоторым наблюдателям — например, выросло число банкротств в корпоративном секторе.Как пишет Сарджен, Россия "находится в очень уязвимом положении, потому что снижение цен на энергоресурсы и увеличение производства военной техники ведет к уменьшению выпуска продукции в других отраслях экономики". Автор связывает этот тезис с намерением повысить налоги для компаний и лиц с высокими доходами.Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, президент напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, сша, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, США, санкции против РФ
В США признали, что недооценили экономику России
The Hill: российская экономика превзошла все ожидания вопреки санкциям
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ.
Россия стала страной с наибольшим количеством санкций, обогнав Иран, Кубу и Северную Корею вместе взятых, но ее экономика в состоянии развиваться, несмотря на все ограничения, и даже вопреки прогнозам обогнала Запад по ряду экономических показателей, в частности, по росту ВВП, пишет обозреватель The Hill
Николас Сарджен.
Как отмечается, эффективность санкций со временем снижается, а нагрузка на вводящие их страны увеличивается. Одно из возможных последствий заключается в том, что влияние доллара в системе международных финансов со временем может ослабнуть, и произойдет так называемая "дедолларизация", предупреждает автор.
При этом президент Владимир Путин перевел российскую экономику на военные рельсы, увеличивая военный бюджет.
В Греции признали неэффективность антироссийских санкций
"Президент России считает, что, если конфликт на Украине затянется, он получит преимущества, так как западным демократиям труднее сохранять свою приверженность избранному курсу", — говорится в статье.
При этом, по мнению автора, российская экономика не так сильна, как кажется некоторым наблюдателям — например, выросло число банкротств в корпоративном секторе.
Как пишет Сарджен, Россия "находится в очень уязвимом положении, потому что снижение цен на энергоресурсы и увеличение производства военной техники ведет к уменьшению выпуска продукции в других отраслях экономики". Автор связывает этот тезис с намерением повысить налоги для компаний и лиц с высокими доходами.
Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, президент напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.