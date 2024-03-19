https://1prime.ru/20240319/evrosoyuz-846464532.html

ЕС может начать взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии

ЕС может начать взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии - 19.03.2024, ПРАЙМ

ЕС может начать взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии

Евросоюз намерен взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии, Еврокомиссия собирается взимать 95 евро за тонну зерна из двух стран, сообщает газета... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T08:28+0300

2024-03-19T08:28+0300

2024-03-19T08:28+0300

россия

зерно

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Евросоюз намерен взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии, Еврокомиссия собирается взимать 95 евро за тонну зерна из двух стран, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены... ожидается, что в ближайшие дни Еврокомиссия введет пошлину в размере 95 евро за тонну на зерно из России и Белоруссии", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники. По данным источников газеты, такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. Как отмечается, пошлины в размере 50% также будут введены на семена масличных культур и продукты их переработки. В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.

https://1prime.ru/20240319/gaz-846462959.html

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россия, зерно