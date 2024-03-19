https://1prime.ru/20240319/evrosoyuz-846472712.html

Похороны ЕС. В Словакии забили тревогу из-за приготовлений НАТО

Похороны ЕС. В Словакии забили тревогу из-за приготовлений НАТО - 19.03.2024, ПРАЙМ

Похороны ЕС. В Словакии забили тревогу из-за приготовлений НАТО

Евросоюз стремительно идет к открытой и непосредственной войне между НАТО и Россией, и этот конфликт, где Украина больше не будет посредником, для европейцев... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T12:11+0300

2024-03-19T12:11+0300

2024-03-19T12:29+0300

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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Евросоюз стремительно идет к открытой и непосредственной войне между НАТО и Россией, и этот конфликт, где Украина больше не будет посредником, для европейцев будет иметь пагубные последствия. Об этом пишет словацкое издание Slovo.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Сформированная коалиция для помощи Киеву выступает промежуточным звеном на пути к прямой конфронтации, говорится в статье. Вместе с тем, Германия, Франция и Польша хоть и являются государствами НАТО, но не обладают мандатом альянса на вооруженное участие в конфликте на Украине — и не получат его."Вооруженное, а с ним и политическое противостояние между НАТО и Россией подходит к поворотному моменту, отделяющему непрямую конфронтацию от прямой, и если это не выльется в ядерную войну, напряженность сохранится и после завершения специальной военной операции", — пишет автор.По его мнению, эта коалиция не победит Россию и не помешает ей добиться целей своей СВО, а то, что осталось от первоначальной Украины, развалится. При этом Москва, по его словам, не намерена завоевывать Евросоюз."Если отношения Европейского Союза с Россией после завершения конфликта приобретут под надзором США и НАТО характер подготовки к "последнему" бою, то НАТО, несомненно, сумеет как отличный гробовщик похоронить еще и Европейский Союз, который, на мой взгляд, не переживет обострения политических и экономических отношений с Россией", — заключает он.Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заверил, что Москва готова к мирным переговорам по украинскому вопросу. Глава государства так же не раз подчеркивал, что Москва не собирается нападать на Польшу, Прибалтику, и в целом на НАТО и ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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