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В ЕС не прокомментировали возможные тарифы на сельхозпродукцию из России - 19.03.2024, ПРАЙМ
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В ЕС не прокомментировали возможные тарифы на сельхозпродукцию из России
В ЕС не прокомментировали возможные тарифы на сельхозпродукцию из России - 19.03.2024, ПРАЙМ
В ЕС не прокомментировали возможные тарифы на сельхозпродукцию из России
В Европейской комиссии отказались комментировать распространенную ранее СМИ информацию о том, что ЕС намерен взимать пошлину на импорт зерна из РФ и Белоруссии... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T16:14+0300
2024-03-19T16:14+0300
продовольствие
зерно
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар – ПРАЙМ. В Европейской комиссии отказались комментировать распространенную ранее СМИ информацию о том, что ЕС намерен взимать пошлину на импорт зерна из РФ и Белоруссии в размере 95 евро за тонну, сославшись на то, что соответствующее предложение ЕК еще не обнародовано. СМИ ранее также сообщали, что пошлины в размере 50% могут ввести в ЕС на импорт семян масличных культур и продуктов их переработки. Такой шаг, как отмечалось, может привести к росту цен как минимум на 50%. "Мы ознакомились с сообщениями в СМИ. Предложение Еврокомиссии еще не поступило, и мы не можем его комментировать", - сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют из-за низких цен на свою продукцию в результате ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.
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продовольствие, зерно
продовольствие, зерно
16:14 19.03.2024
 
В ЕС не прокомментировали возможные тарифы на сельхозпродукцию из России

Еврокомиссия не стала комментировать возможные пошлины на сельхозпродукцию из России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар – ПРАЙМ. В Европейской комиссии отказались комментировать распространенную ранее СМИ информацию о том, что ЕС намерен взимать пошлину на импорт зерна из РФ и Белоруссии в размере 95 евро за тонну, сославшись на то, что соответствующее предложение ЕК еще не обнародовано.
СМИ ранее также сообщали, что пошлины в размере 50% могут ввести в ЕС на импорт семян масличных культур и продуктов их переработки. Такой шаг, как отмечалось, может привести к росту цен как минимум на 50%.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
ЕС введет пошлины на импорт российского зерна, сообщает FT
08:28
"Мы ознакомились с сообщениями в СМИ. Предложение Еврокомиссии еще не поступило, и мы не можем его комментировать", - сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют из-за низких цен на свою продукцию в результате ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.
 
продовольствиезерно
 
 
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