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Раскрыто, как часто в России едят фастфуд после ухода иностранных брендов

Раскрыто, как часто в России едят фастфуд после ухода иностранных брендов - 19.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, как часто в России едят фастфуд после ухода иностранных брендов

Около трети россиян стали реже есть фастфуд после того, как из страны ушли некоторые зарубежные бренды быстрого питания, но еще столько же - перешли на... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T05:36+0300

2024-03-19T05:36+0300

2024-03-19T05:36+0300

экономика

фастфуд

ушедшие компании

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Около трети россиян стали реже есть фастфуд после того, как из страны ушли некоторые зарубежные бренды быстрого питания, но еще столько же - перешли на локализованные, говорится в исследовании Rambler&Co, данные которого есть у РИА Новости. "Большинство участников опроса (32%) всегда предпочитали российские франшизы сетей быстрого питания. Те 28%, кто раньше ходили в зарубежные, недавно перешли на локализованные. Еще 28% респондентов стали реже питаться фастфудом после ухода западных сетей. Но 12% по-прежнему выбирают оставшиеся зарубежные бренды", - сказано в исследовании. При этом почти половина (44%) респондентов стараются не употреблять фастфуд, и примерно столько же (41%) делают это редко, когда сильно хочется. Каждый десятый ест быстрое питание несколько раз в месяц, 3% - несколько раз в неделю, и только 2% респондентов - каждый день. Из тех, кто отдает предпочтение российским франшизам, 37% намеренно поддерживают отечественных производителей. Каждый третий уверен, что там еда более вкусная, чем у зарубежных брендов. Еще 18% считают, что российский фастфуд полезнее, а 15% уверены, что там дешевле. Самыми любимыми позициями респондентов стали гамбургеры, чизбургеры и прочие виды бутербродов - об этом рассказали 28%. Каждый пятый любит курицу - наггетсы, ножки, крылышки и другое. Еще 16% чаще выбирают роллы или суши, а 14% - пиццу. Блины в российских сетях фастуда предпочитают выбирать для перекуса 13% опрошенных, картошку - 7%, а 3% любят десерты. "Поклонников фастфуда спросили, что в нём привлекает. 58% признались, что иногда им хочется побаловать свои вкусовые рецепторы. 19% таким образом экономят время, 12% нравится вкус. 7% респондентов используют быстрое питание как способ снятия стресса, для 4% - это способ сократить траты на еду", - отметили аналитики.

https://1prime.ru/20231021/842043956.html

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фастфуд, ушедшие компании