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ФНС ожидает роста поступления налогов в бюджетную систему России
ФНС ожидает роста поступления налогов в бюджетную систему России - 19.03.2024, ПРАЙМ
ФНС ожидает роста поступления налогов в бюджетную систему России
Поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 году вырастут на 12%, до 52,5 триллиона рублей, при это поступления в федеральный бюджет увеличатся за год на... | 19.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 году вырастут на 12%, до 52,5 триллиона рублей, при это поступления в федеральный бюджет увеличатся за год на 20%, до 26,3 триллиона рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, выступая на коллегии ведомства. По данным главы службы, которые он привел в презентации к своему выступлению, уточненная оценка поступлений налогов в бюджетную систему на текущий год составляет 52,5 триллиона рублей, что на 5,7 триллиона, или на 12% больше показателя, сложившегося по итогам прошлого года (46,8 триллиона рублей). Поступления в консолидированный бюджет ожидаются в 2024 году на уровне 40,4 триллиона рублей, что на 4,2 триллиона, или на 11% выше прошлогодних (36,2 триллиона рублей). В федеральный бюджет, согласно ожиданиям ведомства, поступит 23,6 триллиона рублей, что на 20%, или на 4 триллиона рублей больше уровня 2023 года (19,6 триллиона рублей). Налоговые доходы консолидированных бюджетов регионов составят в текущем году 16,8 триллиона рублей, что на 200 миллиардов, или на 1% выше прошлогодних (16,5 триллиона рублей).
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россия, фнс, новости
Экономика, РОССИЯ, ФНС, Новости
ФНС ожидает роста поступления налогов в бюджетную систему России
ФНС: поступления налогов в бюджетную систему России вырастут на 12% - 52,5 трлн руб
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 году вырастут на 12%, до 52,5 триллиона рублей, при это поступления в федеральный бюджет увеличатся за год на 20%, до 26,3 триллиона рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, выступая на коллегии ведомства.
По данным главы службы, которые он привел в презентации к своему выступлению, уточненная оценка поступлений налогов в бюджетную систему на текущий год составляет 52,5 триллиона рублей, что на 5,7 триллиона, или на 12% больше показателя, сложившегося по итогам прошлого года (46,8 триллиона рублей).
Поступления в консолидированный бюджет ожидаются в 2024 году на уровне 40,4 триллиона рублей, что на 4,2 триллиона, или на 11% выше прошлогодних (36,2 триллиона рублей). В федеральный бюджет, согласно ожиданиям ведомства, поступит 23,6 триллиона рублей, что на 20%, или на 4 триллиона рублей больше уровня 2023 года (19,6 триллиона рублей).
Налоговые доходы консолидированных бюджетов регионов составят в текущем году 16,8 триллиона рублей, что на 200 миллиардов, или на 1% выше прошлогодних (16,5 триллиона рублей).