https://1prime.ru/20240319/fsb-846482035.html

Путин призвал ФСБ продолжать выявлять предателей и диверсантов

Путин призвал ФСБ продолжать выявлять предателей и диверсантов - 19.03.2024, ПРАЙМ

Путин призвал ФСБ продолжать выявлять предателей и диверсантов

Предателей нужно выявлять поименно, в России помнят, что творили власовцы на советской земле, не простят и нынешних предателей, заявил президент России Владимир | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T15:13+0300

2024-03-19T15:13+0300

2024-03-19T16:01+0300

владимир путин

россия

фсб

белгородская область

теракт

диверсия

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846230890_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_3f237a7016f0c8bd5b78b0eae76cf2c6.jpg

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Предателей нужно выявлять поименно, в России помнят, что творили власовцы на советской земле, не простят и нынешних предателей, заявил президент России Владимир Путин. "Я хочу обратить внимание. Когда я сказал про этих предателей… Прошу внимание достаточное уделить этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле, и этих никогда не простим", — сказал Путин на заседании коллегии ФСБ.Путин призвал ФСБ не забывать предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах (ДРГ), искать их поименно и наказывать без срока давности.Путин заявил, что диверсанты планировали на границе России по населенным пунктам Белгородской и Курской областей террористический рейд, но понесли потери.Комментируя диверсии "Русский добровольческий корпус"*, президент подчеркнул, что предатели в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне нацистов, и сейчас есть такие же люди, которые воюют на стороне неонацистов. В России слово "власовец" стало синонимом военного преступника, сознательно сдавшегося врагу и в дальнейшем действовавшего в рядах противника против своего отечества. Советский генерал Андрей Власов, завербованный гитлеровцами, возглавил "Комитет освобождения народов России" (КОНР) и командовал его вооруженными силами.Власов активно разыскивался органами безопасности СССР, пока в Чехословакии в мае 1945 года он не был схвачен советской военной контрразведкой СМЕРШ. Он вместе с несколькими подельниками были осуждены и 1 августа 1946 года повешены в Бутырской тюрьме.ФСБ России — федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов, обеспечивающим информационную безопасность Российской Федерации и непосредственно реализующим основные направления деятельности органов федеральной службы безопасности, определённые законодательством Российской Федерации, а также координирующим контрразведывательную деятельность федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на её осуществление.*запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20240319/putin-846479810.html

https://1prime.ru/20240319/putin-846480986.html

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, фсб, белгородская область, теракт, диверсия