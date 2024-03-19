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Путин призвал ФСБ продолжать выявлять предателей и диверсантов - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал ФСБ продолжать выявлять предателей и диверсантов
Путин призвал ФСБ продолжать выявлять предателей и диверсантов - 19.03.2024, ПРАЙМ
Путин призвал ФСБ продолжать выявлять предателей и диверсантов
Предателей нужно выявлять поименно, в России помнят, что творили власовцы на советской земле, не простят и нынешних предателей, заявил президент России Владимир | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T15:13+0300
2024-03-19T16:01+0300
владимир путин
россия
фсб
белгородская область
теракт
диверсия
политика
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Предателей нужно выявлять поименно, в России помнят, что творили власовцы на советской земле, не простят и нынешних предателей, заявил президент России Владимир Путин. "Я хочу обратить внимание. Когда я сказал про этих предателей… Прошу внимание достаточное уделить этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле, и этих никогда не простим", — сказал Путин на заседании коллегии ФСБ.Путин призвал ФСБ не забывать предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах (ДРГ), искать их поименно и наказывать без срока давности.Путин заявил, что диверсанты планировали на границе России по населенным пунктам Белгородской и Курской областей террористический рейд, но понесли потери.Комментируя диверсии "Русский добровольческий корпус"*, президент подчеркнул, что предатели в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне нацистов, и сейчас есть такие же люди, которые воюют на стороне неонацистов. В России слово "власовец" стало синонимом военного преступника, сознательно сдавшегося врагу и в дальнейшем действовавшего в рядах противника против своего отечества. Советский генерал Андрей Власов, завербованный гитлеровцами, возглавил "Комитет освобождения народов России" (КОНР) и командовал его вооруженными силами.Власов активно разыскивался органами безопасности СССР, пока в Чехословакии в мае 1945 года он не был схвачен советской военной контрразведкой СМЕРШ. Он вместе с несколькими подельниками были осуждены и 1 августа 1946 года повешены в Бутырской тюрьме.ФСБ России — федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов, обеспечивающим информационную безопасность Российской Федерации и непосредственно реализующим основные направления деятельности органов федеральной службы безопасности, определённые законодательством Российской Федерации, а также координирующим контрразведывательную деятельность федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на её осуществление.*запрещенная в России террористическая организация
https://1prime.ru/20240319/putin-846479810.html
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владимир путин, россия, фсб, белгородская область, теракт, диверсия
Владимир Путин, РОССИЯ, ФСБ, Белгородская область, теракт, диверсия, Политика
15:13 19.03.2024 (обновлено: 16:01 19.03.2024)
 
Путин призвал ФСБ продолжать выявлять предателей и диверсантов

Путин: предателей нужно выявлять поименно, чтобы неповадно было

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Предателей нужно выявлять поименно, в России помнят, что творили власовцы на советской земле, не простят и нынешних предателей, заявил президент России Владимир Путин.
"Я хочу обратить внимание. Когда я сказал про этих предателей… Прошу внимание достаточное уделить этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле, и этих никогда не простим", — сказал Путин на заседании коллегии ФСБ.
LIVE: Путин принимает участие в коллегии ФСБ
Путин проводит расширенное заседание коллегии ФСБ
14:31
Путин призвал ФСБ не забывать предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах (ДРГ), искать их поименно и наказывать без срока давности.
Путин заявил, что диверсанты планировали на границе России по населенным пунктам Белгородской и Курской областей террористический рейд, но понесли потери.
Комментируя диверсии "Русский добровольческий корпус"*, президент подчеркнул, что предатели в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне нацистов, и сейчас есть такие же люди, которые воюют на стороне неонацистов.
В России слово "власовец" стало синонимом военного преступника, сознательно сдавшегося врагу и в дальнейшем действовавшего в рядах противника против своего отечества. Советский генерал Андрей Власов, завербованный гитлеровцами, возглавил "Комитет освобождения народов России" (КОНР) и командовал его вооруженными силами.
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
Путин рассказал, к каким методам перешел Киев
14:49
Власов активно разыскивался органами безопасности СССР, пока в Чехословакии в мае 1945 года он не был схвачен советской военной контрразведкой СМЕРШ. Он вместе с несколькими подельниками были осуждены и 1 августа 1946 года повешены в Бутырской тюрьме.
ФСБ России — федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов, обеспечивающим информационную безопасность Российской Федерации и непосредственно реализующим основные направления деятельности органов федеральной службы безопасности, определённые законодательством Российской Федерации, а также координирующим контрразведывательную деятельность федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на её осуществление.
*запрещенная в России террористическая организация
 
ПолитикаВладимир ПутинРОССИЯФСББелгородская областьтерактдиверсия
 
 
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