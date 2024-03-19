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Биржевые цены на газ в Европе превысили 330 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе превысили 330 долларов за тысячу кубометров - 19.03.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе превысили 330 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе днем во вторник теряют почти на 2%, опускаясь ниже 320 долларов за тысячу кубометров, однако несколькими часами ранее впервые с... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T13:31+0300

2024-03-19T13:31+0300

2024-03-19T13:31+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе днем во вторник теряют почти на 2%, опускаясь ниже 320 долларов за тысячу кубометров, однако несколькими часами ранее впервые с начала февраля превысили 330 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 327,1 доллара (+0,7%). Затем они впервые с 5 февраля превысили 330 долларов за тысячу кубометров, поднявшись до 334,2 доллара (+2,9%). Но после они резко пошли вниз и по состоянию на 13.08 мск их стоимость составляет уже 319,4 доллара (–1,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 324,7 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе опускались ниже 250 долларов за тысячу кубометров во второй половине февраля, а до этого – лишь в апреле–мае 2021 года. Однако в отдельные дни лета того же года могли кратковременно возвращаться к этому уровню. Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. Средние котировки по итогам прошлого года составили около 460 долларов за тысячу кубометров, по итогам февраля текущего года – почти 290 долларов после 340 долларов в январе.

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