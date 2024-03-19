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Эксперт объяснил рост поставок газа из России в ЕС по "Турецкому потоку"

Эксперт объяснил рост поставок газа из России в ЕС по "Турецкому потоку" - 19.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил рост поставок газа из России в ЕС по "Турецкому потоку"

Увеличение поставок газа из России в ЕС по "Турецкому потоку" временное и сезонное, вряд ли европейские страны изменят решение отказаться от российского... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T15:40+0300

2024-03-19T15:40+0300

2024-03-19T15:40+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Увеличение поставок газа из России в ЕС по "Турецкому потоку" временное и сезонное, вряд ли европейские страны изменят решение отказаться от российского трубопроводного газа, сказала в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева. Экспорт российского газа в западном направлении с начала года вырос по "Турецкому потоку" на 40%, следует из подсчетов на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Поставки по нему за 10 недель текущего года увеличились примерно до 2,9 миллиарда кубометров. "Глобальная стратегия ЕС состоит в том, чтобы снизить потребление российского газа до минимума, поэтому восстановление оцениваем как временное и сезонное", – отметила Кокорева. ЕС, как полагает эксперт, вряд ли изменит свою позицию в ближайшее время и перейдет к восстановлению поставок газа из России. "Тем более что поставки по "Северному потоку" невозможны, а контракт с Украиной истекает и продлеваться не будет", – добавила она. Рост поставок собеседница агентства объяснила несколько более холодной зимой в Европе и низкими ценами на газ. "Причины роста очень просты. Во-первых, зима в Европе несколько холоднее, чем в прошлом году. Прогнозы погоды на ближайшую неделю в ЕС говорят о похолодании, что провоцирует рост спроса на газ в краткосрочном периоде. Во-вторых, газ очень дешевый, цены на минимумах, есть смысл пополнить запасы ПХГ, также наблюдается повышение спроса со стороны промышленности", – сказала она. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Транзитом через Украину газ поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Через Турцию идет по долгосрочным контрактам в Болгарию, Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию.

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турция, россия, газ, новости