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Названы причины роста экспорта газа из России в ЕС - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Названы причины роста экспорта газа из России в ЕС
Названы причины роста экспорта газа из России в ЕС - 19.03.2024, ПРАЙМ
Названы причины роста экспорта газа из России в ЕС
Поставки российского трубопроводного газа в ЕС растут на фоне снижения закупок СПГ и неопределенности, связанной с ожидаемым прекращением транзита газа через... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T06:57+0300
2024-03-19T06:57+0300
энергетика
газ
россия
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Поставки российского трубопроводного газа в ЕС растут на фоне снижения закупок СПГ и неопределенности, связанной с ожидаемым прекращением транзита газа через Украину, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. "Россия – больше всего нарастившая поставки газа за зимние месяцы 2024 года в ЕС страна (+1,8 миллиарда кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). Скорее всего, это связано с тем, что почти на аналогичную величину снизились закупки СПГ, а также с фактором неопределенности, связанным с ожидаемым прекращения транзита газа по Украине с начала 2025 года", – отметила она. "Правомерно ожидать продолжения роста поставок российского газа в регион", – добавила собеседница агентства. Экспорт российского газа в западном направлении с начала года вырос по "Турецкому потоку" на 40% и украинской газотранспортной системе примерно на 23%, следует из подсчетов на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и данных "Газпрома". Поставки в ЕС и Турцию за 10 недель текущего года выросли примерно до 5,8 миллиарда кубометров – по 2,9 миллиарда кубометров как по первому, так и по второму маршруту. Несмотря на рост поставок трубопроводного газа из России, по состоянию на начало марта ЕС снизил импорт природного газа с начала 2024 года на порядка 3% относительно аналогичных показателей прошлого года, отметила Белова. "В целом же в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой в текущем году в регионе ожидается рост спроса на газ", – сказала она в заключение. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Транзитом через Украину газ поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Через Турцию идет по долгосрочным контрактам в Болгарию, Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию.
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газ, россия
Энергетика, Газ, РОССИЯ
06:57 19.03.2024
 
Названы причины роста экспорта газа из России в ЕС

Эксперт: экспорт газа из России в ЕС растет из-за возможного выпадения других объемов

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Поставки российского трубопроводного газа в ЕС растут на фоне снижения закупок СПГ и неопределенности, связанной с ожидаемым прекращением транзита газа через Украину, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова.
"Россия – больше всего нарастившая поставки газа за зимние месяцы 2024 года в ЕС страна (+1,8 миллиарда кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). Скорее всего, это связано с тем, что почти на аналогичную величину снизились закупки СПГ, а также с фактором неопределенности, связанным с ожидаемым прекращения транзита газа по Украине с начала 2025 года", – отметила она.
"Правомерно ожидать продолжения роста поставок российского газа в регион", – добавила собеседница агентства.
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В Киеве готовы продолжать транзит российского газа в Европу до 2027 года
5 марта, 16:13
Экспорт российского газа в западном направлении с начала года вырос по "Турецкому потоку" на 40% и украинской газотранспортной системе примерно на 23%, следует из подсчетов на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и данных "Газпрома". Поставки в ЕС и Турцию за 10 недель текущего года выросли примерно до 5,8 миллиарда кубометров – по 2,9 миллиарда кубометров как по первому, так и по второму маршруту.
Несмотря на рост поставок трубопроводного газа из России, по состоянию на начало марта ЕС снизил импорт природного газа с начала 2024 года на порядка 3% относительно аналогичных показателей прошлого года, отметила Белова. "В целом же в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой в текущем году в регионе ожидается рост спроса на газ", – сказала она в заключение.
Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Транзитом через Украину газ поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Через Турцию идет по долгосрочным контрактам в Болгарию, Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию.
 
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