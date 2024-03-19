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ГД приняла закон, обязывающий образовательные учреждения вывешивать флаг РФ - 19.03.2024, ПРАЙМ
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ГД приняла закон, обязывающий образовательные учреждения вывешивать флаг РФ
ГД приняла закон, обязывающий образовательные учреждения вывешивать флаг РФ - 19.03.2024, ПРАЙМ
ГД приняла закон, обязывающий образовательные учреждения вывешивать флаг РФ
Государственная Дума приняла закон, который обязывает все учебные заведения вывешивать на фасад здания российский флаг. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T14:13+0300
2024-03-19T14:13+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, который обязывает все учебные заведения вывешивать на фасад здания российский флаг."Сейчас норма о вывешивании флага имеет обязательный характер только по отношению к школам. Мы же расширяем обязательность на вузы, колледжи и детские сады. То есть, норма принимает законченный характер, распространяясь на все уровни образования. Человек проходит порядка 20 лет своей жизни под флагом России, под флагом родной страны, и это правильно", - сообщил ранее агентству РИА Новости один из соавторов инициативы депутат Госдумы Сергей Колунов.Согласно информации из сопроводительных материалов к закону, флаг Российской Федерации должен быть постоянно вывешен на образовательных учреждениях вне зависимости от его типа.Инициатива была предложена депутатами Госдумы в главе с председателем комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой. Инициатива также подразумевает укрепление патриотических чувств и общероссийской гражданской идентичности у молодежи.Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.Ранее заместитель председателя думской Комиссии по регламенту Андрей Кузнецов (СРЗП) отмечал, что подобная инициатива необходима в связи с утратой воспитательная функция, а также с исчезновением всех государственных символов с зданий.Кроме того, ранее сообщалось, что законопроект отвечает целям Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года. Этот документ ставит задачу формирования у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности и патриотизма.
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россия, российский флаг, новости
РОССИЯ, российский флаг, Новости
14:13 19.03.2024
 
ГД приняла закон, обязывающий образовательные учреждения вывешивать флаг РФ

Госдума приняла закон, обязывающий все учреждения образования вывешивать флаг России

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, который обязывает все учебные заведения вывешивать на фасад здания российский флаг.
"Сейчас норма о вывешивании флага имеет обязательный характер только по отношению к школам. Мы же расширяем обязательность на вузы, колледжи и детские сады. То есть, норма принимает законченный характер, распространяясь на все уровни образования. Человек проходит порядка 20 лет своей жизни под флагом России, под флагом родной страны, и это правильно", - сообщил ранее агентству РИА Новости один из соавторов инициативы депутат Госдумы Сергей Колунов.
Согласно информации из сопроводительных материалов к закону, флаг Российской Федерации должен быть постоянно вывешен на образовательных учреждениях вне зависимости от его типа.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
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10 марта, 20:38
Инициатива была предложена депутатами Госдумы в главе с председателем комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой. Инициатива также подразумевает укрепление патриотических чувств и общероссийской гражданской идентичности у молодежи.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Ранее заместитель председателя думской Комиссии по регламенту Андрей Кузнецов (СРЗП) отмечал, что подобная инициатива необходима в связи с утратой воспитательная функция, а также с исчезновением всех государственных символов с зданий.
Кроме того, ранее сообщалось, что законопроект отвечает целям Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года. Этот документ ставит задачу формирования у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности и патриотизма.
 
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