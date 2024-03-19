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ГД приняла закон, обязывающий образовательные учреждения вывешивать флаг РФ

ГД приняла закон, обязывающий образовательные учреждения вывешивать флаг РФ - 19.03.2024, ПРАЙМ

ГД приняла закон, обязывающий образовательные учреждения вывешивать флаг РФ

Государственная Дума приняла закон, который обязывает все учебные заведения вывешивать на фасад здания российский флаг. | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T14:13+0300

2024-03-19T14:13+0300

2024-03-19T14:13+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, который обязывает все учебные заведения вывешивать на фасад здания российский флаг."Сейчас норма о вывешивании флага имеет обязательный характер только по отношению к школам. Мы же расширяем обязательность на вузы, колледжи и детские сады. То есть, норма принимает законченный характер, распространяясь на все уровни образования. Человек проходит порядка 20 лет своей жизни под флагом России, под флагом родной страны, и это правильно", - сообщил ранее агентству РИА Новости один из соавторов инициативы депутат Госдумы Сергей Колунов.Согласно информации из сопроводительных материалов к закону, флаг Российской Федерации должен быть постоянно вывешен на образовательных учреждениях вне зависимости от его типа.Инициатива была предложена депутатами Госдумы в главе с председателем комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой. Инициатива также подразумевает укрепление патриотических чувств и общероссийской гражданской идентичности у молодежи.Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.Ранее заместитель председателя думской Комиссии по регламенту Андрей Кузнецов (СРЗП) отмечал, что подобная инициатива необходима в связи с утратой воспитательная функция, а также с исчезновением всех государственных символов с зданий.Кроме того, ранее сообщалось, что законопроект отвечает целям Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года. Этот документ ставит задачу формирования у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности и патриотизма.

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