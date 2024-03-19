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ГД отменила тариф на регистрацию безвозмездно передаваемой на СВО техники
ГД отменила тариф на регистрацию безвозмездно передаваемой на СВО техники - 19.03.2024, ПРАЙМ
ГД отменила тариф на регистрацию безвозмездно передаваемой на СВО техники
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об отмене государственной пошлины за регистрацию техники, безвозмездно передаваемой в зону специальной военной... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T14:40+0300
2024-03-19T14:40+0300
2024-03-19T14:40+0300
россия
сво
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об отмене государственной пошлины за регистрацию техники, безвозмездно передаваемой в зону специальной военной операции (СВО). Документ освобождает от уплаты госпошлины получателя техники, безвозмездно переданной ему в виде пожертвования в порядке, установленном правительством РФ, для гуманитарных миссий и решения отдельных задач в сфере обороны и безопасности в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Перечень видов техники, необходимой для решения транспортных задач в интересах гуманитарных миссий и отдельных задач обороны и безопасности на этих территориях утвержден кабмином РФ. В него, в частности, включены грузовые автомобили, тракторы, бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы, мототранспортные средства; а также транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и используемые для перевозки пассажиров; прицепы и полуприцепы, маломерные суда. Закон отменяет госпошлину за госрегистрацию таких транспортных средств и совершение иных связанных с ними регистрационных действий. Это, в частности, касается, выдачи госномеров, паспортов транспортного средства, свидетельств о праве собственности и ряда других документов, пояснял ранее в своем Telegram-канале один из авторов этой инициативы, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он пояснял, что Общероссийскому народному фронту (ОНФ) для гуманитарных миссий и нужд участников СВО по договорам пожертвования передаются автомобили, маломерные суда и другие транспортные средства. При этом представители ОНФ тратят "серьезные деньги", чтобы поставить эту технику на учет. Предлагаемые поправки в Налоговый кодекс сделают этот процесс бесплатным. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
https://1prime.ru/20240319/gosduma-846479054.html
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россия, сво
ГД отменила тариф на регистрацию безвозмездно передаваемой на СВО техники
Госдума отменила пошлину за регистрацию техники, безвозмездно передаваемой для СВО
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об отмене государственной пошлины за регистрацию техники, безвозмездно передаваемой в зону специальной военной операции (СВО).
Документ освобождает от уплаты госпошлины получателя техники, безвозмездно переданной ему в виде пожертвования в порядке, установленном правительством РФ, для гуманитарных миссий и решения отдельных задач в сфере обороны и безопасности в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Перечень видов техники, необходимой для решения транспортных задач в интересах гуманитарных миссий и отдельных задач обороны и безопасности на этих территориях утвержден кабмином РФ. В него, в частности, включены грузовые автомобили, тракторы, бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы, мототранспортные средства; а также транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и используемые для перевозки пассажиров; прицепы и полуприцепы, маломерные суда.
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Закон отменяет госпошлину за госрегистрацию таких транспортных средств и совершение иных связанных с ними регистрационных действий. Это, в частности, касается, выдачи госномеров, паспортов транспортного средства, свидетельств о праве собственности и ряда других документов, пояснял ранее в своем Telegram-канале один из авторов этой инициативы, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
Он пояснял, что Общероссийскому народному фронту (ОНФ) для гуманитарных миссий и нужд участников СВО по договорам пожертвования передаются автомобили, маломерные суда и другие транспортные средства. При этом представители ОНФ тратят "серьезные деньги", чтобы поставить эту технику на учет. Предлагаемые поправки в Налоговый кодекс сделают этот процесс бесплатным.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.